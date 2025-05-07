7 أكلات ضرورية قبل الامتحانات لتعزيز تركيز ابنك.. عشان يذاكر كويس

القاهرة - سمر حسين - صحة

فترة الامتحانات من أكثر الفترات تحديا بالنسبة للأطفال، حيث يتطلب الأمر منهم تركيزا ذهنيا عاليا وقدرة على التذكر والتحليل، ومن أجل تعزيز قدرة الطفل على التركيز وتحقيق أفضل أداء في الامتحانات، تلعب التغذية دورا أساسيا في توفير الطاقة اللازمة وتحسين وظائف الدماغ، فإن الاهتمام بنوعية الطعام الذي يتناوله الطفل يمكن أن يكون عاملا مؤثرا في نتائج الامتحانات، حيث تساهم بعض الأطعمة في تعزيز الذاكرة والتركيز، مما يساعد الطفل على التعامل مع ضغوط الامتحانات بشكل أفضل.

7 أطعمة تساعد في تعزيز تركيز أطفالك

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة شيماء خفاجي، استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك أكلات ضرورية قبل الامتحانات، لمساعدة الأطفال على التركيز ومن بين هذه الأكلات:

الشوفان

أوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن الشوفان يعتبر من الأطعمة المثالية التي تساهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة، مما يساعد في الحفاظ على طاقة الطفل طوال اليوم، حيثُ يحتوي الشوفان على الألياف التي تُحسن التركيز وتُحسن وظائف الدماغ، ولذلك، تنصح بتناوله على الإفطار لبدء اليوم بطاقة عالية وذهن صافٍ.

البيض

وأكدت أن البيض مصدر غني بالبروتينات والفيتامينات التي تساهم في تعزيز وظائف الدماغ، وخاصة فيتامين B12، الذي يٌساعد في تحسين الذاكرة والتركيز، ويُفضل تناوله في وجبة الإفطار بشكل مسلوق أو مخفوق، حيث يُعطي الطفل طاقة دائمة ويزيد من قدرته على التركيز طوال اليوم.

الأسماك الدهنية

وأشارت إلى ان الأسماك مثل السلمون والتونة غنية بأحماض أوميجا3 الدهنية التي تعزز من صحة الدماغ وتحسن الذاكرة والتركيز، تلعب أحماض أوميجا3 دورًا كبيرًا في تقوية الذاكرة والقدرة على التفكير، لذا تنصح بتناول الأسماك الدهنية عدة مرات في الأسبوع لضمان استفادة الطفل القصوى خلال فترة الامتحانات.

المكسرات

المكسرات، مثل اللوز والجوز، من الأطعمة الممتازة التي تحتوي على الدهون الصحية والبروتينات التي تساهم في تحسين وظائف الدماغ، بالإضافة إلى أنها غنية بالفيتامينات والمعادن التي تدعم التركيز والذاكرة، وأوضحت خفاجي أن يمكن تقديم المكسرات كوجبة خفيفة بين الوجبات لتعزيز طاقة الطفل وتركيزه.







تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب على العديد من العناصر الغذائية مثل الحديد والمغنيسيوم، وهما مفيدان للدماغ ويساعدان في تعزيز التركيز، إذ تقول استشاري التغذية العلاجية أن الخضروات تُحسن من القدرة على التفكير والذاكرة، وتعمل على تقوية جهاز المناعة أيضًا، مما يجعلها جزءا أساسيًا من وجبات الطفل في فترة الامتحانات.

الفواكه

الفواكه مثل الموز، التفاح، والبرتقال تكون مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة حيث أوضحت خفاجي أن الموز يحتوي على مادة "البوتاسيوم" التي تعزز التركيز، بينما يحتوي التفاح على الألياف التي تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم، يُفضل تقديم الفواكه كوجبة خفيفة أو عصائر طبيعية لتجديد النشاط والتركيز.

الماء

وأشارت إلى أنه بالرغم من أنه ليس طعامًا، إلا أن الماء له دور حاسم في تحسين التركيز، إذ يحتاج الدماغ إلى الترطيب الجيد ليعمل بكفاءة، فالجفاف يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأداء العقلي والشعور بالتعب، مما يؤثر سلبًا على قدرة الطفل على التركيز، لذلك، يجب التأكد من شرب الطفل كمية كافية من الماء طوال اليوم، وخاصة في فترة الامتحانات.