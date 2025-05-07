الامارات | خلف الحبتور يدعم جائزة المقال الإماراتي بمليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عن تقديمه دعما بقيمة مليون درهم لجائزة المقال الإماراتي، وذلك خلال مراسم التوقيع التي أقيمت في المقر الرئيس لمجموعة الحبتور، بحضور مؤسس الجائزة، عبد الغفار حسين، والدكتور عبد الخالق عبد الله، رئيس مجلس الأمناء وميرة الجناحي، عضو مجلس الأمناء، إلى جانب نورا بدوي، الرئيس التنفيذي للإعلام والاتصالات ومستشار رئيس مجلس الإدارة للمعلومات، وعبدالسلام المرزوقي، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون المحلية وعلاقات المجتمع في المجموعة.

ويأتي الدعم في إطار التزام خلف الحبتور بتعزيز المشهد الثقافي والفكري في الدولة، وحرصه على تمكين الشباب والمبدعين، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبان لدعم الجائزة على مدى خمس سنوات.

وأعرب خلف الحبتور عن اعتزازه بدعم جائزة المقال الإماراتي قائلاً: "سعدت بتوقيع الاتفاقية مع أعزاء أكن لهم كل التقدير، عبد الغفار حسين والدكتور عبد الخالق عبد الله، لدعم جائزة رائدة تسهم في تحفيز الشباب على التفكير والتعبير الإبداعي. أؤمن بدور الكلمة في بناء الإنسان والمجتمع، ودعمنا للجائزة هو استثمار في العقول الواعدة التي تصنع مستقبل دولة الإمارات."

وأضاف الحبتور: "أحب الكتابة، وقد نشرت العديد من المقالات في صحف مختلفة، وأدرك تماماً أثر الكلمة وقوة التعبير. دعمي لهذه الجائزة يأتي من قناعة شخصية بأهمية تحفيز الجميع على المشاركة والإبداع، وخلق روح من التنافس الثقافي البناء. شبابنا هم قادة المستقبل، وأقلامهم هي بوصلتنا نحو التقدم."

من جانبه، توجه عبد الغفار حسين بخالص الشكر والتقدير لخلف الحبتور على هذا الدعم الكريم، مؤكداً أن مساهمته تمثل نقلة نوعية في مسيرة الجائزة، وتعزز من حضورها وتأثيرها في الساحة الثقافية.

كما ثمن الدكتور عبدالخالق عبد الله هذا الدعم، قائلاً: "أنه ترجمة حقيقية لإيمان خلف الحبتور بأهمية الثقافة والكلمة ودورها في نهضة المجتمع."



وتتطلع الأوساط الثقافية والأدبية إلى الدورات المقبلة من جائزة المقال الإماراتي، وسط توقعات بأن تشهد مشاركات أوسع وإبداعات من كتاب شباب وموهوبين.

وكانت الجائزة قد أعلنت مؤخراً عن أسماء الفائزين في دورتها الأولى، التي تصدرت فيها المشاركات النسائية، وشملت مجالات متنوعة منها الاجتماعية والأدبية، والسياسية والاقتصادية والفكرية. كما حصل الكاتب علي عبيد الهاملي على جائزة "رائد المقال الإماراتي 2025"، في حين تم تكريم أصغر المشاركين تشجيعاً للمواهب الناشئة.