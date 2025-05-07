عاجل.. سبب نقل حسام عاشور إلى المستشفى.. لماذا تحدث التشنجات المفاجئة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

نُقل حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي السابق، إلى المستشفى بعد تعرضه لنوبة من التشنجات العصبية أمس، وذلك أثناء وجوده داخل أحد الكمبوندات الفاخرة بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغا يفيد بتعرض اللاعب لوعكة صحية مفاجئة، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى الموقع ونقل عاشور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ويجري حاليا متابعة حالته الصحية بدقة لمعرفة أسباب هذه التشنجات والتأكد من استقرارها.

وأوضح الدكتور أحمد سامي استشاري المخ والأعصاب لـ«الوطن»، أن التشنجات العصبية أو نوبات الصرع لا تُعد مرضا في حد ذاته، لكنها في الغالب عرض لمشكلة صحية تؤثر على الدماغ.

وقال إن التشنجات العصبية تحدث نتيجة اضطراب كهربائي مفاجئ في الدماغ، حيث تنتج عنه موجة غير طبيعية تؤثر على إشارات الخلايا العصبية، ما ينعكس على الجسم في صورة تغيرات حركية أو سلوكية أو حسية خارجة عن السيطرة.

أنواع التشنجات وأعراضها

وأوضح أن هناك عدة أنواع من التشنجات، منها:

- النوبات البؤرية «الجزئية» التي تصيب جزءا واحدا من الدماغ، وقد تؤدي إلى تغيرات في الإدراك أو الشعور بأشياء غير واقعية.

- النوبات المعممة التي تشمل الدماغ بالكامل، وتنقسم إلى عدة أشكال، من بينها:

الغيبة «Absence» وهي أكثر شيوعا عند الأطفال، وتتميز بالتحديق في الفراغ وفقدان مؤقت للوعي

النوبة التوترية الرمعية «Tonic-Clonic»، وتؤدي إلى تصلب وارتعاش الجسم وفقدان الوعي الكامل

النوبة التوترية فقط، والتي تؤدي إلى تيبس العضلات والسقوط المفاجئ

الرمعية «Clonic» التي تصيب عضلات الوجه والرقبة بالارتعاش

الرمعية العضلية «Myoclonic» وتؤدي إلى رعشات قصيرة في الذراعين والساقين

الارتخائية «Atonic»، وتسبب فقدانا مفاجئا في التحكم العضلي

أسباب نوبات التشنج

وأكد أن نوبات التشنج قد تنتج عن أسباب متعددة، منها:

مرض الصرع

إصابات في الرأس

التهابات في الدماغ مثل التهاب السحايا

أورام دماغية

انخفاض مستوى السكر في الدم

السكتات الدماغية

الإدمان على المخدرات أو الكحول

بعض الأدوية النفسية

التحفيز الحسي الزائد مثل الأضواء الساطعة أو الأصوات العالية

طرق التشخيص

أوضح استشاري المخ والأعصاب، أن تشخيص حالة التشنج يتم من خلال عدة فحوصات تشمل:

تحاليل دم للكشف عن اضطرابات الكهارل أو نسبة السكر

تصوير مقطعي أو بالرنين المغناطيسي للدماغ

رسم المخ EEG

البزل القطني في حالة الاشتباه في وجود التهاب

العلاج وخطة التعامل مع الحالة

أما عن العلاج، فأشار «سامي»، إلى أن الخطة تعتمد على تحديد السبب الرئيسي، وقد تشمل:

أدوية مضادة للتشنج

الجراحة لإزالة بؤرة التشنجات إذا أمكن تحديدها

التحفيز العصبي بجهاز مزروع داخل الدماغ

نظام غذائي خاص مثل الحمية الكيتونية

وأشار إلى أن السيطرة على التشنجات ممكنة إذا تم الالتزام بالعلاج والتعليمات، محذرا من إهمال الحالة لأن التشنجات المتكررة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة مثل:

فقدان الوعي المتكرر

إصابات جسدية أثناء النوبة

مشاكل نفسية على المدى الطويل

وفي بعض الحالات النادرة، خطر الغيبوبة أو الوفاة إذا طال زمن النوبة

نصائح للوقاية والتعامل مع النوبات

وأوصى بعدة إرشادات يجب اتباعها لتجنب التشنجات المفاجئة وكيفية التعامل إن حدثت، ومن بينها:

النوم الجيد

التغذية الصحية

تجنب المؤثرات البصرية والصوتية العالية

ممارسة الرياضة باعتدال

حمل إسوارة تعريفية بالحالة

تجنب وضع أي شيء في فم المصاب خلال النوبة

إبقاء المصاب في وضعية آمنة على جانبه، وتهيئة مكانه من الأجسام الحادة

ولفت إلى أن الحالة التي تعرض لها اللاعب حسام عاشور تتطلب متابعة دقيقة لتحديد السبب بدقة، مشددا على أن التطور الطبي الحالي يسمح بتشخيص وعلاج هذه الحالات بكفاءة عالية.