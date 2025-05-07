أحمر الخدود الخوخي نغمة مشرقة تتصدر صيحات مكياج صيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 10:19 صباحاً - وسط تنوع صيحات الجمال التي تجتاح عالم المكياج كل موسم، يبرز أحمر الخدود الخوخي بوصفه أحد أبرز الاتجاهات التي لا يمكن تجاهلها في صيف 2025. بلونه الدافئ والمشرق معاً، يجمع بين الحيوية والنعومة؛ ليمنح البشرة إشراقة طبيعية تشبه توهج الشمس على الخدين.

سواء كانت بشرتك فاتحة، أو متوسطة، أو داكنة؛ فإن التدرجات الخوخية تناسب مختلف ألوان البشرة، وتضفي لمسة أنثوية عصرية ومفعمة بالحيوية. ما يميز هذا اللون أيضاً هو مرونته؛ يمكنك استخدامه لإطلالة نهارية ناعمة أو لإبراز الملامح في المناسبات المسائية. وفي ظل عودة الجمال الطبيعي والمكياج الذي يبرز الملامح بدلاً من إخفائها، يُعَدُّ أحمر الخدود الخوخي الخيار المثالي لكل من تبحث عن لمسة دافئة، متألقة وسهلة التنسيق مع مختلف الإطلالات.

في التالي، نرصد لك باقة من أفضل أنواع البلاشر الخوخي، لإطلالة صيفية أكثر إشراقاً وحيوية.

أحمر خدود Prisme Libre Blush من جيفنشي Givenchy

أحمر خدود Prisme Libre Blush من جيفنشي Givenchy

يُعَدُّ Prisme Libre Blush من جيفنشي Givenchy أول أحمر خدود مكوَّن من بودرة سائبة بأربعة ألوان مختلفة. يمنح البشرة توهجاً صحياً وطبيعياً يدوم طويلاً. تتفاعل الدرجات الأربع المتكاملة معاً لنحت ملامح الوجه ومنحه إشراقة شبابية تدوم حتى 12 ساعة. تتمتع البودرة بملمس حريري ناعم يندمج بسهولة مع البشرة؛ ما يخلق تأثير "الجلد الثاني" وينتج عنه لمسة نهائية مطفية ومضيئة. يتوافر هذا المنتج بستة تناغمات لونية تناسب جميع درجات البشرة وتمنحها احمراراً طبيعياً. تركيبة البودرة الشفافة والقابلة للبناء تحتوي على أصباغ عضوية وفوتوكروماتية تضيء البشرة بلون نابض بالحياة وسهل التطبيق.

إليكِ: كيف تُبرزين جمالكِ من خلال المكياج وتسريحة الشعر؟ إليكِ الدليل الشامل

أحمر خدود Backstage Rosy Glow Blush من ديور بيوتي Dior Beauty

أحمر خدود Backstage Rosy Glow Blush من ديور بيوتي Dior Beauty

أُعيد تصميم أحمر الخدود الأيقوني Backstage Rosy Glow Blush من ديور بيوتي Dior Beauty ليأتي الآن بتركيبة نظيفة تندمج بسلاسة مع البشرة وتمنح الخدين توهجاً صحياً فورياً. بفضل تقنية "انتعاش اللون"، يتفاعل هذا المنتج مع درجة حموضة البشرة ومستوى رطوبتها ليمنح لوناً مخصصاً يدوم طوال اليوم. يتميز بتركيبة خفيفة وناعمة جداً تنساب على البشرة وتندمج بسهولة؛ ما يمنح إحساساً شفافاً ونتائج قابلة للبناء حسب الرغبة، دون أي ثقل على الوجه. تمت إضافة 4 درجات جديدة إلى التشكيلة لتتناسب بدقة مع مختلف ألوان البشرة وتمنح تأثير توهج صحي يدوم طويلاً.

أحمر خدود Amazonian Clay 12-Hour Blush من تارت Tarte

أحمر خدود Amazonian Clay 12-Hour Blush من تارت Tarte

أحمر خدود Amazonian Clay 12-Hour Blush من تارت Tarte يأتي الآن بتركيبة نباتية Vegan تمنح احمراراً طبيعياً يدوم طوال اليوم.يتكون من بودرة ناعمة وحريرية تنساب بسلاسة وتدوم حتى 12 ساعة وتمنح لمسة لونية منعشة ومشبعة، وتغطية قابلة للبناء تندمج من دون خطوط حادة أو مظهر مبالغ فيه، كما تُخفي مظهر العيوب فوراً بلمسة كأنها تقنية تنعيم.

أحمر خدود Joli Blush من كلارنس Clarins

أحمر خدود Joli Blush من كلارنس Clarins

أحمر خدود Joli Blush من كلارنس Clarins يمنحك حياة مليئة بالألوان بفضل أصباغه عالية التركيز التي تعزز احمرار الخدود بخطوة واحدة فقط. يحتوي على خاصية قابلة للتعديل تتيح لك زيادة شدة اللون حسب مزاجك. يُعَدُّ Joli Blush لافتاً للأنظار بفضل قابليته للتكيف مع جميع درجات البشرة. يتميز بتركيبة خفيفة وناعمة تسمح للبشرة بالتنفس. ينساب على البشرة بسهولة ويمنح ملمساً ناعماً ومظهراً طبيعياً من أول لمسة.

اقرئي أيضاً: أحمر الخدود عبر الزمن.. مستحضر شكل الجزء الأساسي من روتين الجمال اليومي

أحمر خدود Luminous Silk Cheek Tint من أرماني بيوتي Armani Beauty

أحمر خدود Luminous Silk Cheek Tint من أرماني بيوتي Armani Beauty

اكتشفي أحمر خدود Luminous Silk Cheek Tint من أرماني بيوتي Armani Beauty، السائل المستوحى من تقنيات أحمر الشفاه لتوفير توهج طبيعي يدوم أكثر من أحمر الخدود التقليدي، حتى 12 ساعة. تركيبته السائلة تندمج مع البشرة لتمنح مظهر خدود موردة وطبيعية. بفضل تكنولوجيا الألوان المائية المستوحاة من تركيبة أرماني لأحمر الشفاه، يجمع المنتج بين لون مكثف وسهولة الدمج. تمتزج أصباغ وألوان خاصة في مستحلب مائي-زيتي لتقدم لوناً غنياً ينبسط على البشرة كطبقة رقيقة تندمج بسلاسة من دون أن تُفسد المكياج، ويمكن بناؤه من مظهر طبيعي إلى أكثر كثافة حسب الرغبة، مع ثبات حتى 12 ساعة.