الامارات | الرجال الصلع .. دراسة تكشف مفاجأة سارة لهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر تساقط الشعر من أكثر المخاوف الشائعة بين الرجال، حيث يسبب لهم القلق بشأن مظهرهم وصورتهم العامة.

وبينما يسعى الكثيرون لمكافحة الصلع بطرق مختلفة، كشفت دراسة جديدة أن هناك مفهوما مختلفا حول الصلع وتأثيره على الجاذبية، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

وفي الدراسة، تم سؤال 2000 امرأة عن السمات التي يعتبرنها أكثر جاذبية في الرجال، وتبين أن الصلع يعتبر من الصفات الجذابة لدى الرجال، حيث جاء في المرتبة الثانية (40%) بعد البنية العضلية التي تصدرت القائمة بنسبة 42%، متفوقا على العيون الزرقاء (38%) واللحية (36%) والشعر الداكن (31%) والشعر المجعد (30%) وعظام الخدين المرتفعة (26%) والشعر الأشقر (22%) والعيون الخضراء (21%).

كما أبدت 10% من النساء تفضيلا واضحا للرجال الذين يمتلكون وشوما.

وتعتبر هذه النتائج دليلا على أن جاذبية الرجال قد تكون مرتبطة بمزيد من السمات التي لا تقتصر على الشعر الكثيف.

علامة على النضج الاجتماعي

كما تظهر دراسات سابقة أن الصلع يعتبر علامة على النضج الاجتماعي والذكاء والصدق، كما يرتبط بتقدير مرتفع بين النساء مقارنة بالرجال ذوي الشعر الكثيف.

وفي تعليق لها، أوضحت جيسيكا ليوني، المتحدثة باسم منظمة "إيليسيت إنكونترز"، التي قامت بإجراء الدراسة، أن "الجاذبية أمر شخصي، لكن من الواضح أن الرجال الصلع يعدّون من بين أكثر الرجال جاذبية في نظر العديد من النساء".

وتشير النتائج إلى أن الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر يمكنهم ببساطة تقبّل مظهرهم والتمتع بالثقة الذاتية، بدلا من الإنفاق على العلاجات المكلفة لمحاربة الصلع.