الامارات | الأطعمة الأرجوانية.. فوائد غير متوقعة لتعزيز صحة الدماغ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشتهر الأطعمة ذات اللون الأرجواني بلونها الحيوي، الذي يعود إلى وجود أصباغ تسمى الأنثوسيانين، وهي نوع من مضادات الأكسدة، تتبع للفلافونويدات.

وتتميز الأطعمة الأرجوانية بفوائدها التي تقدّمها كإضافة قيّمة إلى نظام غذائي صحي.

وقدم موقع «هيلث سايت» 5 أطعمة أرجوانية قال إنها تساعد على حماية الدماغ من التوتر والشيخوخة المبكرة ونصح بإضافة هذه الأطعمة للنظام الغذائي لأن بتناولها بانتظام قد يمكن تقليل خطر التدهور المعرفي.

وقال الموقع إن تعزيز صحة الدماغ يتطلب جهداً بسيطاً، وللنظام الغذائي دور كبير في ذلك فالطعام الذي تتناوله في النهاية، يمكنه القيام بالكثير من العمل عندما يكون داخل جسمك، وخاصةً لتحسين الأداء الإدراكي.

وأضاف أنه يجب إعطاء صحة الدماغ الأولوية، لأن الدماغ هو مركز التحكم في الجسم، الذي يعمل بلا كلل للحفاظ على صحة جميع أعضاء الجسم الأخرى.

وذكر أنه إلى جانب أنشطة بناء الدماغ مثل الألغاز وألعاب الكلمات وغيرهما من الأنشطة المحفزة، يجب أيضاً الانتباه إلى تناول بعض الأطعمة الأرجوانية المفيدة لخلايا الدماغ.

الكرنب الأرجواني

في حين أن الهنود يتناولون عادةً الكرنب الأخضر، يُقال إن الكرنب الأرجواني غني بعناصر مفيدة مثل الأنثوسيانين ومركبات أخرى، التي تساعد في تحسين المناعة والحماية من السرطان.

ويُمكن للتناول المنتظم للكرنب الأرجواني أن يدعم صحة الدماغ من خلال المساعدة في تقليل التدهور المعرفي.

التوت الأسود

على الرغم من أنه يُقال إنه أسود اللون، فإن التوت الأسود غالباً ما يُصنف ضمن الأطعمة الأرجوانية نظراً للونه الداكن والغامق.

وهو أيضاً غني بالأنثوسيانين ومضادات الأكسدة الأخرى إلى جانب مذاقه اللذيذ.

ويدعم التوت الأسود صحة الدماغ من خلال تحسين الوظائف الإدراكية.

البرقوق

يحتوي البرقوق على عناصر غذائية غنية، مما يجعله فعالاً للغاية لصحة الدماغ، فهو يحتوي على مضادات أكسدة قوية يمكن أن تساعد في حماية الدماغ من التلف المرتبط بالعمر.

الباذنجان

يقول الأطباء إن الباذنجان غني بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين، ويمكن أن يساعد في حماية الدماغ من الإجهاد والالتهابات.

وأفضل ما في الأمر هو إمكانية تحضير الباذنجان بطرق متنوعة، حسب ذوقك واختيارك.

العنب الأرجواني

يتميز العنب الأرجواني بمذاقه اللذيذ، وهو يدعم صحة الدماغ من خلال تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم.