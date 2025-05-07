هل حبوب النوم هي حل الأرق؟.. تعرف على مخاطرها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُستخدم الحبوب المنومة بشكل شائع لمعالجة الأرق، ولكن، على الرغم من فعاليتها، فإن لها آثارا جانبية يمكن أن تكون خطيرة إذا تم استخدامها بشكل غير مناسب، وأكد الأطباء أن تناول هذه الأدوية ينبغي أن يكون تحت إشراف طبي، حيث يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية متعددة قد تشمل الشعور بالنعاس طوال اليوم، واضطرابات في الذاكرة، بل وقد تصل إلى مشكلات في التنفس.

المخاطر الصحية لحبوب النوم.. تداخل مع التنفس

تُعتبر الحبوب المنومة من الأدوية التي يمكن أن تؤثر على التنفس بشكل سلبي، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشكلات رئوية مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن، أوضح الدكتور خالد عبدالعزيز، استشاري أمراض الجهاز التنفسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الضروري للمرضى الذين يعانون من هذه الحالات أن يكونوا حذرين عند تناول أدوية النوم، حيث قد تتداخل هذه الأدوية مع وظائف التنفس الطبيعية وتزيد من المخاطر الصحية.

أعراض جانبية شائعة لدى مستخدمي الحبوب المنومة

أحد الآثار الجانبية التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع من قبل مستخدمي الحبوب المنومة هو الشعور بالتعب والنعاس في النهار، كما أشار استشاري أمراض الجهاز التنفسي، إلى أنه يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من شعور بالحرق أو الوخز في الأطراف أو تغيرات في الشهية، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو فقدانه، علاوة على ذلك، تشير العديد من الدراسات إلى أن الحبوب المنومة قد تؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو الإسهال، ما يضيف عبئًا إضافيا على صحة المستخدم.

خطر مضاعف على كبار السن

إن تناول الحبوب المنومة يشكل خطرًا أكبر على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، كما أوضحت الدكتورة منال عمر، استشاري الطب النفسي، أن كبار السن معرضون بشكل أكبر للآثار الجانبية لهذه الأدوية، مثل الارتباك وفقدان الذاكرة، ما يزيد من خطر السقوط والحوادث المنزلية، مثل كسور العظام، مشيرة إلى أن هذه الأدوية قد تتسبب في استمرار النعاس طوال اليوم، ما يعوق قدرة كبار السن على القيام بأنشطتهم اليومية بشكل طبيعي.

اضطرابات سلوكية وخطر الإدمان

ومن بين الآثار الجانبية الأكثر خطورة للحبوب المنومة هي الإصابة بالباراسومنيا، وهي مجموعة من السلوكيات المزعجة التي تحدث أثناء النوم مثل المشي أثناء النوم أو التحدث بدون وعي، هذه السلوكيات قد تكون مصحوبة بحركات غير إرادية أو أفعال تؤدي إلى الحوادث، وأضافت أستاذة الطب النفسي، أنه في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الحبوب المنومة إلى الإدمان إذا تم استخدامها لفترات طويلة دون إشراف طبي.

الحساسية تجاه الحبوب المنومة

بعض الأشخاص قد يعانون من ردود فعل تحسسية تجاه الحبوب المنومة، وبحسب موقع «ويب طب» الطبي، فإن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية يجب أن يكونوا حذرين للغاية عند استخدام هذه الأدوية، حيث قد يؤدي ذلك إلى أعراض خطيرة مثل صعوبة التنفس أو التورم في الوجه أو الحلق، وقد يتطلب الأمر علاجا فوريا إذا كانت هناك علامات لرد فعل تحسسي.