الامارات | فوق السجادة الحمراء.. ريهانا تتلقى التهاني بحملها الثالث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المغنية ريهانا، خلال مشاركتها في حفل «ميت غالا»، أول من أمس، أنها حامل بطفلها الثالث، وأتى خبر حمل المغنية (37 عاماً) قبل وصولها إلى حفل جمع التبرعات الخاصة بالمشاهير.

وفي صورة نشرها المصور، مايلز ديغز، على «إنستغرام»، اعتمدت ريهانا طابع الإطلالة السوداء الأنيقة للحفل، مرتدية بلوزة وتنورة رماديتين ضيقتين من «ميو ميو»، فيما انتعلت حذاء طويلاً يصل إلى الركبة، ووضعت وشاحاً من الفرو وقبعة سوداء، وأكد شريك حياتها، آيساب روكي، أحد المشرفين على الحدث، الخبر للصحافيين الذين قدموا التهاني على السجادة الحمراء في متحف متروبوليتان للفنون، وقال مغني الراب: «شكراً لكم.. أنا سعيد لأن الجميع سعداء من أجلنا».

وبعد وصول جميع الضيوف الآخرين، سارت ريهانا على السجادة الحمراء مرتديةً زياً أسود مع سترة وإكسسوارات منقطة وقبعة عريضة الحواف، واحتضنت بطنها المنتفخ، وابتسمت للكاميرات.