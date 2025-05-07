الامارات | متحف المستقبل.. نقاشات ودروس ملهمة خلال مايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف المستقبل عن مجموعة جديدة من الفعاليات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، التي ستعقد خلال الشهر الجاري، وتتناول موضوعات متعددة، منها التكنولوجيا المالية والحوكمة والصحة الذهنية، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الابتكار، وتوفير مساحات معرفية ملهمة تُمكّن المشاركين من تطوير قدراتهم في العديد من المجالات المبتكرة، عبر تجارب معرفية فريدة تقدّمها نخبة من الخبراء والمختصين.

ويستضيف المتحف جلسة حوارية حول مستقبل التكنولوجيا المالية في 15 الجاري، ضمن «مستقبلنا اليوم»، بحضور نخبة من الخبراء في الأصول الرقمية لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال، إلى جانب استعراض أبرز التشريعات التنظيمية في دولة الإمارات.

وتستهدف الجلسة المستثمرين ورواد الأعمال وصناع السياسات، إضافة إلى الطلبة والمهتمين بمجال التكنولوجيا المالية، وتوفر لهم مساحة حوارية ثرية لتبادل الرؤى، ومناقشة أبرز التحديات والفرص في هذا المجال.

وسيُقدّم المؤرخ العالمي، الدكتور روي كاساغراندا، ضمن سلسلة محاضراته في المتحف «دروس من الماضي للمستقبل»، محاضرة تفاعلية بعنوان «فك شفرة الأنظمة: استكشاف الأمم والحوكمة»، في 22 الجاري، ليناقش خلالها آليات عمل الأنظمة وتطورها عبر الزمن، من خلال سرد غني وتحليل عميق، مع ربط تلك التحولات بالواقع المعاصر.

كما سينظم متحف المستقبل ورشة تفاعلية تمتد لساعتين، في 25 الجاري، تتيح للمشاركين التعرّف إلى الأثر العميق للامتنان ودوره في تغيير طريقة التفكير لتحسين جودة الحياة. وستُستعرض مجموعة من الممارسات المستندة إلى دراسات علمية، مثل التأمل وكتابة اليوميات، التي يمكن تطبيقها بشكل عملي.

. 15 الجاري ينظم المتحف جلسة حوارية حول مستقبل التكنولوجيا المالية.