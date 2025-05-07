الامارات | «براند بوستر 2025» نجوم الموضة يُعيدون رسم خريطة الأزياء في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من قلب مدينة دبي النابضة بالإبداع والابتكار، يعود معرض «براند بوستر» في نسخته الثالثة، ليؤكد مكانته كإحدى أبرز المحطات المهنية لمصممي الأزياء والعاملين في قطاع الموضة في الشرق الأوسط.

يُقام الحدث يومَي 13 و14 مايو 2025 في Paus Club Dubai الوجهة العصرية الجديدة التي تجمع بين الحداثة وروح ريادة الأعمال، لتحتضن حدثاً فريداً يجمع العلامات التجارية والمشترين وتجار التجزئة والوكلاء، في بيئة مهنية مخصصة بالكامل لعالم التجارة بين الشركات (B2B) في قطاع الأزياء.

وفي خطوة تعكس التزام المنظمين بترسيخ المعايير الاحترافية، تضم نسخة هذا العام لجنة رفيعة المستوى لاختيار العلامات الصاعدة، من بينها أسماء بارزة في عالم الموضة، مثل فريال البستكي، وكريس سلوم، وأدهم الصعيري، وستتولى هذه النخبة تقييم المشاركين، ومساعدتهم على صقل هويتهم التجارية، والمرور بخطوات مدروسة نحو العالمية.

ويشترط المعرض على المصممين الحصول على برنامج تدريبي مكثف «ماستر كلاس» قبل انطلاق الحدث، ويقدِّم البرنامج عددٌ من خبراء الصناعة العالميون، ويهدف إلى إعداد المشاركين لمواجهة تحديات سوق الموضة، وفهم آليات العمل التجاري، وبناء علاقات مستدامة في هذا القطاع الديناميكي.

وعلى خلاف العديد من الفعاليات المفتوحة، يُصنّف «براند بوستر» كمعرض انتقائي، حيث يُعتمد اختيار المشاركين بعناية لضمان مستوى رفيع من الاحتراف والإبداع، ما يمنح التجار والزوار فرصة فريدة للتفاعل مع نخبة الأسماء الصاعدة في عالم الأزياء.

ويؤكد اختيار Paus Club Dubai كموقع للمعرض على مكانة دبي كعاصمة للإبداع في المنطقة، حيث تلتقي العلامات التجارية الطموحة مع المستثمرين وصنّاع القرار، في بيئة تعكس الانسجام بين الفن والفكر التجاري.

وقال المؤسس المشارك للمعرض، ياسر البير: «فخورون برؤية معرض براند بوستر يتحول إلى منصة رئيسة لتطوير العلامات التجارية في الشرق الأوسط، هذه النسخة ستكون مميزة بفضل انضمام خبراء مبدعين، مثل فريال البستكي، وأدهم الصعيري، وكريس سلوم، الذين سيضيفون بُعداً جديداً لتجربة المعرض».

وقالت المؤسس المشارك للمعرض، جيرالدين لابوري: «هدفنا دائماً هو توفير بيئة تدعم العلامات التجارية الناشئة، وتساعدها على التوسع عالمياً. من خلال هذه النسخة، نفتح المجال أمام المصممين للتعلّم من نخبة الأسماء في القطاع، ما يجعل (براند بوستر) محطة أساسية لأي علامة تسعى للنمو».

لا يكتفي معرض براند بوستر 2025 بعرض التصاميم، بل يُقدّم تجربة متكاملة تجمع بين الابتكار، والتوجيه المهني، والتواصل التجاري، ما يجعله منصة لا غنى عنها لكل من يسعى للتميّز في عالم الأزياء، وفي ظل ما يشهده القطاع من تحولات سريعة، تبقى دبي الوجهة التي تُعيد صياغة مستقبل الموضة في المنطقة، وتُثبت من جديد أن الإبداع حين يلتقي بالإدارة الصحيحة يصنع الفارق.