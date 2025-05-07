الامارات | على متن اليخوت الفاخرة في دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن على متن اليخوت الفاخرة في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على متن اليخوت الفاخرة، والسفن السياحية المتنوعة، ضيوف المدينة يستمتعون بجولات بحرية، انطلاقاً من دبي مارينا، التي تعد محطة تتيح للزوار مشاهدة صروح ومعالم أيقونية من زوايا مختلفة، وتصحبهم في رحلة ما بين المياه الفيروزية، والشواطئ الساحرة، التي تتيح للجميع قضاء أوقات لا تنسى في دبي، لاسيما خلال هذه الفترة من العام.
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