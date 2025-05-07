الامارات | أسبوع حافل في مهرجان دبي للألعاب الرقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تقديم مجموعة من التجارب الاستثنائية مع أسبوع حافل بالفعاليات الجديدة والممتعة، والألعاب المجانية، والجوائز الكبرى التي تزيد قيمتها على 500 ألف درهم.

ومن الفعاليات والتجارب التي لا ينبغي تفويتها خلال الأسبوع الثاني من المهرجان، أمسية تقدم،

اليوم، عرضاً لفيلم «ثاندربولتس» من «مارفل» في سينما روكسي دبي هيلز مول، وسيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وتحتفي الفعالية بألعاب الفيديو وثقافة البوب، وسيحصل كل زائر على تذكرة مجانية لـ«لاعب محترف» لحضور معرض GameExpo الذي ينظم من التاسع إلى 11 الجاري.