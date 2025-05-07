الامارات | حَب الشباب يزيد مخاطر التعرّض للاضطرابات الغذائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أن البالغين الذين يعانون مشكلة حب الشباب في الوجه تتزايد لديهم احتمالات التعرّض للاضطرابات الغذائية، وأكد فريق بحثي، من كلية الطب بجامعة ييل الأميركية، أن الإصابة بحب الشباب تزيد من الشعور بالقلق حيال المظهر العام للشخص، ما يقود إلى الأفكار والسلوكيات الضارة التي تتعلق بالسمنة والقيود الغذائية.

وحلل الباحثون عينات تخص 7400 شخص، يعانون مشكلة حب الشباب، تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، مع مقارنتهم بأكثر من 207 آلاف شخص لا يعانون المشكلة نفسها، وتبيّن من النتائج أن مرضى حب الشباب تزايدت لديهم احتمالات الإصابة بالاضطرابات الغذائية بواقع 2.4 مرة مقارنة بغيرهم، وحتى بعد الأخذ في الحسبان تاريخ المتطوعين في ما يتعلق بأمراض الاكتئاب والقلق والمشكلات النفسية التي تتعلق بالمظهر العام، ترتبط مشكلة حب الشباب بزيادة احتمالات اضطرابات الغذاء بنسبة 65%.