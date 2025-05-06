6 عادات فور الاستيقاظ من النوم تسبب زيادة وزنك.. تجنبها فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

العادات اليومية التي يمارسها الإنسان دون وعي من أكثر العوامل تأثيرا على صحته العامة، وعلى وزنه بشكل خاص، فالكثيرون يواجهون مشكلة زيادة الوزن رغم التزامهم بنظام غذائي معين، دون أن يدركوا أن السبب الحقيقي قد يكمن في سلوكيات بسيطة تتكرر كل صباح، وتلك العادات، وإن بدت غير ضارة، إلا أنها تؤثر بشكل مباشر على عملية الحرق، وتدفع الجسم إلى تخزين الدهون، مما يصعب من مهمة فقدان الوزن والحفاظ على توازن الجسم.

إهمال شرب الماء صباحا

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة شيماء خفاجي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجسم بعد الاستيقاظ يكون في حالة جفاف نسبي نتيجة انقطاعه عن تناول السوائل طوال ساعات النوم، وأضافت أن تجاهل شرب الماء في الصباح يؤثر سلبًا على نشاط الكلى والكبد، ويؤدي إلى بطء في عمليات الأيض، وتابعت أن شرب كوبين من الماء الدافئ على الريق يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز الجهاز الهضمي، ويزيد من كفاءة الحرق، ما يساعد في الوقاية من زيادة الوزن.

تجاهل وجبة الإفطار أو اختيارها بشكل خاطئ

وحذرت من تخطي وجبة الإفطار، معتبرة ذلك أحد أكثر الأسباب شيوعًا في تراكم الدهون بالجسم، وأوضحت أن الجسم عندما لا يحصل على الطاقة اللازمة في بداية اليوم، يتجه إلى آلية تخزين الدهون بدلا من حرقها، كما أشارت إلى أن بعض الأفراد يختارون أطعمة غنية بالنشويات والسكريات صباحا، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر، يليه انخفاض حاد يسبب الجوع والرغبة في تناول كميات أكبر من الطعام لاحقا.

القهوة قبل الطعام تزيد الوزن

وأشارت إلى أن من العادات الصباحية الخاطئة شرب القهوة على معدة فارغة، موضحة أن ذلك يتسبب في ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول بالجسم، ما ينعكس سلبا على عملية التمثيل الغذائي، وأضافت أن الكافيين حين يدخل الجسم قبل الطعام، يعطل التوازن الهرموني، ويؤثر على حرق الدهون، ويزيد من تخزينها خاصة في منطقة البطن، وأوصت بتناول القهوة بعد الإفطار بساعة لضمان استفادة الجسم دون إحداث أي خلل في الهرمونات.

قلة الحركة والخمول بعد الاستيقاظ

وأوضحت أن الجسم يحتاج إلى تنشيط بسيط في الصباح لتحفيز عملية الحرق، والخمول أو الجلوس الطويل بعد الاستيقاظ مباشرة يبطئ عملية الأيض، ويقلل من معدل استهلاك الطاقة، ولفتت إلى أن القيام بتمارين خفيفة مثل التمدد أو المشي لبضع دقائق يمكن أن يصنع فرقا كبيرا في معدل الحرق اليومي، ويمنع تراكم الدهون مع مرور الوقت.

السكريات الصباحية خطر خفي

ولفتت إلى أن من أخطر العادات الصباحية تناول السكريات مباشرة بعد الاستيقاظ، مثل الكرواسون أو البسكويت المحلى، أو حتى مشروبات الطاقة والعصائر الصناعية، وبينت أن هذه الأطعمة تؤدي إلى ارتفاع سريع في الجلوكوز، يتبعه هبوط مفاجئ يسبب شعورا مبكرا بالجوع، وبالتالي يزداد تناول الطعام على مدار اليوم، وتابعت أن تناول السكريات صباحا يدفع الجسم للدخول في دائرة مغلقة من الجوع المتكرر والتخزين السريع للدهون، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن حتى مع تقليل كميات الطعام.

الإفراط في استخدام الهاتف صباحا

وتابعت أن الإفراط في استخدام الهاتف فور الاستيقاظ يؤثر على الحالة النفسية والمزاجية، ما يزيد من مستويات التوتر والقلق، وهما عاملان أساسيان في اضطراب الشهية والإفراط في تناول الطعام لاحقا، وذكرت أن التوتر الصباحي يرفع هرمون الكورتيزول، ما يحفز الجسم على تخزين الدهون، خاصة إذا تزامن ذلك مع وجبة غير متوازنة.

إهمال التنفس العميق وتأمل الصباح

وأوصت ببدء اليوم بلحظات من التنفس العميق أو التأمل البسيط، مؤكدة أن ذلك يساعد في تنظيم إيقاع الجسم، وتهيئة الجهاز العصبي لاستقبال اليوم دون توتر، كما أشارت إلى أن هذه الدقائق الهادئة تقلل من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، وتعزز من الشعور بالشبع الداخلي والاستقرار النفسي.