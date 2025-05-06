فعالية لوريال باريس في دبي تكشف عن: Melasyl.. السر الجديد لبشرة متجددة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 01:19 مساءً - اختارت علامة لوريال باريس إقامة أحدث فعاليتها بمتحف المستقبل بدبي، لإطلاق منتجها العلمي الجديد "ميلاسيل MELASYL"، الذي يُعدّ أحدث ابتكارات العلامة الفرنسية في مجال العناية بالبشرة والتعامل مع التصبغات، وبمجرد الوصول إلى الفعالية، وجدنا عالماً وردياً بكل ما للكلمة من معنى، مع إضاءات وزوايا مخصصة لنشاطات مسلية في قاعة أضيئت بالوردي، أكملها الحضور الذي ارتدى الوردي من ناحية ألوان الأزياء. في منتصف القاعة تم نصب مجسم ضخم لنجم الحدث وهو منتجها الجديد "ميلاسيل MELASYL". جاءت هذه الفعالية كأول مشاركة للوريال باريس في معرض Dubai Derma، وقد شهدت حضوراً لافتاً ضمّ نخبة من صُنّاع المحتوى، خبراء الجلد والتجميل، وأطباء من مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب شخصيات إعلامية وممثلي الصحافة. "الخليج 365" كانت حاضرة والتقت المتحدثة باسم لوريال باريس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الممثلة أسيل عمران، المديرة العلمية في لوريال باريس د. إليزابيث بوهادانا، المدير العلمي في لوريال د.ريتشارد بيتس ود.ريم القادري.

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ماهو سيروم ميلاسيل MELASYL؟

يعد سيروم ميلاسيل Melasyl ابتكاراً علمياً جديداً من لوريال باريس تم اختباره من قبل أطباء الجلدية لمعالجة التصبغات وتوحيد لون البشرة، يتميّز بآلية عمل فريدة، إذ يعترض أسلاف الميلانين قبل تحوّلها إلى صبغة داكنة، من دون التأثير على المسارات الطبيعية للون البشرة.

بفضل فعاليته العالية ولطفه على الجلد، أثبت Melasyl تفوقه على مكونات نشطة تقليدية، مثل فيتامين C وحمض الكوجيك، ويُعد اليوم المكوّن الرئيسي في سيروم Glycolic Bright المضاد للبقع الداكنة.

أسيل عمران: العناية بالبشرة تعني الثقة بالنفس والعكس صحيح!

أسيل عمران من فعالية لوريال باريس بمتحف المستقبل من معرض Dubai Derma



كانت أسيل عمران حاضرة في الحدث كونها المتحدثة باسم لوريال باريس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سألناها عن هذا المنتج الثوري، فقالت: "في البداية وكالكثيرين، كنت أعتقد بأنه يخفف من التصبغات بعد ظهورها، ولكن بعدما شرح الأطباء لي آلية عمله، علمت بأنه يحمي من ظهور البقع الداكنة مبكراً قبل أن تتكون، خاصة أننا في منطقة حارة تزيد من احتمالية ظهور البقع الداكنة"، بالطبع كان لا بدّ من سؤالها عن المنتج المفضل لديها من لوريال باريس فأجابت بأنه واقي الشمس بالمقام الأول، وثانياً هاليورنيك أسيد سيروم من لوريال باريس.

حدثتنا أسيل عن الروتين الخاص بالعناية ببشرتها المشرقة، فأشارت إلى أنها تعتمد على روتين عناية بالبشرة دقيق ويومي مع الابتعاد عن تطبيق المكياج إلا في أيام التصوير، فمنتجات العناية بالبشرة ترافقها حتى في رحلاتها الجوية وتطبقها في الطائرة على الدوام، كما ترى أسيل بأن علاقة المرأة بمنتجات العناية بالبشرة الموثوقة هي علاقة عكسية، فعندما تستخدمها بشكل روتيني وتشعر بالفرق ببشرتها الصحية ستشعر بالمزيد من الراحة والثقة بالنفس، وبالوقت نفسه هذه الراحة ستنعكس على وجهها وستبدو أكثر إشراقاً.

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الميلاسيل.. منتج ثوري جديد من لوريال باريس لمعالجة التصبغات

د. إليزابيث بوهادانا: الميلاسيل لا يحارب البقع الداكنة فقط بل يمنع تشكلها

التقينا كذلك د. إليزابيث بوهادانا، المديرة العلمية في لوريال باريس، والتي حدثتنا بشكل علمي ودقيق عن كيفية عمل هذا المنتج الثوري، فقالت: "عندما عملنا على الميلاسيل فكرنا خارج الصندوق، فنحن لم نرد بأن نحارب البقع الداكنة فقط، بل أردنا أن نمنع من تشكلها في الأساس، لم نرد عرقلة عملية إنتاج الميلانين، بل التقاطه في المراحل الأولى وحبسه قبل أن يصبح مرئياً للعين وقبل أن يترك أثراً، قمنا بجمع الميلاسيل مع مكونين فعاليين آخرين وهما: حمض الجليكوليك الذي يقشر الطبقات الأولى من الجلد، والنياسيناميد بمعدلات عالية للحدّ من الالتهابات".

شبهت الدكتورة بوهادانا طريقة عمل الميلاسيل كلعبة الـ"باك مان" الكلاسيكية، وفيها تقوم الكرة الصفراء بالتهام نقاط ملونة، فالميلاسيل هو الكرة الصفراء وأسلاف الميلانين هي النقاط الملونة، حيث يقوم الميلاسيل بمحاوطتها من كل جانب ليثبط تأثيرها قبل أن تترك أثراً، فبذلك لا يقوم الملاسيل بتغير لون البشرة الطبيعي بل يقلل من كمية منتج الميلانين من دون حجبه تماماً.

التقينا في الفعالية د. ريتشارد بيتس المدير العلمي في لوريال، سألناه عما يميز الميلاسيل عن أي منتج متخصص في علاج تصبغات البشرة، فقال: "أولاً، الأداء، فقد تمت تجربة الميلاسيل على جميع أنواع البشرة ودرجاتها وكانت النتيجة مبهرة دوماً، كذلك هو منتج آمن أيضاً للجميع حتى لمن يعاني من البشرة الحساسة أو البشرة المعرضة للحبوب".

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كان لا بد من سؤال د. بوهادانا ود. بيتس عن الخطأ الذي ترتكبه النساء في روتين العناية بالبشرة فأكدا أنه عدم حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، وتحديداً تقول د. بوهادانا: "من الضروري استخدام عامل الحماية من الشمسUV بنسبة SPF +50، وهذا يختلف عن الواقي الشمسي، فأشعة UVA تخترق حتى زجاج النوافذ مسببةً تصبغات الجلد، فمن الضروري استخدام SPF يفوق الـ50 بمجرد الخروج من المنزل وحتى داخله، فقد أظهرت البحوث بأن استخدام SPF باستمرار يجعل البشرة تظهر 5 سنوات أصغر من سنها الحقيقي، وأنصح باستخدام الكريم الصباحي جليكوليك برايت SPF 50+ من لوريال باريس فهو خفيف وتمتصه البشرة بسرعة".

من بين الحضور المميزين في الفعالية كانت الاختصاصية والاستشارية الجلدية د. رزان قادري، وقالت في حوار سريع معها: "50% من النساء في الوطن العربي يعانين من التصبغات الجلدية، سواء الكلف أو آثار حب الشباب، لذا هن يحتجن إلى علاج منزلي بأسعار مقبولة، وهذا ما يقدمه منتج الميلاسيل الذي أثبت نجاحه في معالجة تصبغات الجلد خلال أسبوعين فقط، مع محاربة ظهور أي تصبغات مستقبلية، فمن المهم اختيار منتجات مثبتة علمياً وآمنة على البشرة مثل منتجات لوريال باريس".

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