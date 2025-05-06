أزمة صحية يعاني منها الفنان صبري عبدالمنعم.. ما سبب الإغماء المتكرر؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

أكد الفنان صبري عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في تحسن ملحوظ بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا، إلا أنه لا يزال في العناية المركزة تحت المراقبة الدقيقة، وأشار الفنان البالغ من العمر 79 عاما إلى أنه أصبح في وعيه الكامل ويتحدث بشكل طبيعي بعد تلقي العلاج، لكنه لا يزال بحاجة للمزيد من الفحوصات للاطمئنان على استقرار حالته.

كما كشف في حديثه سبب حالته الصحية المتدهورة التي تعرض لها، حيث تبين أن نقصا شديدا في بعض مركبات الدم كان وراء فقدانه الوعي عدة مرات، وأوضح أن التحاليل الطبية التي خضع لها أظهرت نقصا في البوتاسيوم والماغنيسيوم، وهما عنصران غذائيان أساسيان للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية.

ما هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الإغماء المتكرر؟

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام رشاد، استشاري الباطنة والكبد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نقص البوتاسيوم والماغنيسيوم في الجسم من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الإغماء المتكرر، وأوضح أن البوتاسيوم من العناصر الضرورية للحفاظ على التوازن الكهربائي للخلايا، خاصة في عضلات القلب والأعصاب، أما الماغنيسيوم، يُشكل دورا مهما في العديد من العمليات الحيوية بالجسم، مثل تنظيم ضغط الدم وصحة العظام.

أسباب نقص البوتاسيوم والماغنيسيوم

وأوضح أن نقص هذه العناصر قد يحدث بسبب عدة عوامل، أبرزها سوء التغذية، حيث تفتقر بعض الأنظمة الغذائية إلى الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والماغنيسيوم، مثل الخضراوات الورقية، المكسرات، والفواكه، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث النقص بسبب فقدان السوائل بشكل مفرط نتيجة للإسهال أو التعرق الزائد أو حتى بسبب تناول بعض الأدوية التي تؤثر على مستوى هذه العناصر في الدم.

أعراض نقص البوتاسيوم والماغنسيوم

من الأعراض التي قد تظهر نتيجة نقص البوتاسيوم والماغنيسيوم، يشير الدكتور «رشاد»، إلى شعور المريض بالإرهاق الشديد، الدوخة، واضطرابات في نبضات القلب، وفي بعض الحالات قد يعاني المريض من ضعف العضلات وصعوبة التنفس، كما أن النقص الحاد في هذين العنصرين قد يؤدي إلى حدوث الإغماء المتكرر، وهو ما حدث مع الفنان صبري عبد المنعم.

كيفية الوقاية والعلاج

للوقاية من نقص البوتاسيوم والماغنسيوم، ينصح بتناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الأطعمة الغنية بهذه العناصر، كما يجب على الأفراد الذين يعانون من أعراض مثل الإرهاق المستمر أو الدوخة مراجعة الطبيب فورًا، وفي حالة التأكد من نقص هذه العناصر، قد يصف الأطباء مكملات غذائية لتصحيح النقص، إلى جانب تعديل النظام الغذائي بما يتناسب مع احتياجات الجسم.

كما أكدت ابنة الفنان صبري عبد المنعم، أن حالته الصحية شهدت تحسنا كبيرا بعد تلقي العلاج في المستشفى، وأوضحت أنه أصبح في وعيه الكامل ويتفاعل بشكل طبيعي مع المحيطين به، ولكنه لا يزال في العناية المركزة للاطمئنان على استقرار حالته، وأكدت أنه سيتلقى مزيدًا من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.