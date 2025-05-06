الامارات | مزارع هندي يصبح أغنى شخص على وجه الأرض برقم فلكي.. هذا ما حدث بالخطأ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُصيب مزارع من قرية نائية في مقاطعة هاثراس بولاية أوتار براديش بالذهول بعد اكتشافه أن رصيده البنكي نما فجأة ليصبح مكوناً من 36 رقماً؛ وهو رقم فلكي يتجاوز بكثير إجمالي صافي ثروة أغنى أغنياء العالم.

ولاحظ الرجل، الذي يعيش في ظروف متواضعة، نشاطاً غير عادي لأول مرة في 24 أبريل، عندما خُصم من حسابه مرتين - مرة بمبلغ 1800 روبية (نحو 21.50 دولاراً أميركياً) ومرة أخرى بمبلغ 1400 روبية (نحو 16.70 دولاراً). لكن ما حدث في اليوم التالي هو ما تركه وعائلته وقريته بأكملها في حالة من عدم التصديق، ففي 25 أبريل، ظهر في حسابه مبلغٌ هائل: 1,00,13,56,00,00,01,39,54,21,00,23,56,00,00,01,39,542 روبية هندية - وهو رقمٌ مذهل يكاد لا يُرى بنظرةٍ واحدة، إذ يتجاوز حدود العين.

وفي حين أبدت زوجة الرجل سعادتها في البداية عند رؤية الرصيد الغريب، إلا أن هذا الشعور سرعان ما تحول إلى قلق.

وخوفاً من الاحتيال، اتصلت العائلة بالمصرف، الذي أوضح أن الإدخال كان على الأرجح نتيجة خلل فني نشأ في فرعٍ في جامو وكشمير، كما أوضح موقع «فيردايلي» الذي نشر الخبر.

ورغم التطمينات، لجأ الرجل إلى الشرطة المحلية، التي نصحته بتصعيد الأمر إلى قسم الجرائم الإلكترونية وتقديم شكوى رسمية. وحتى الآن، جُمِّد حساب الرجل، ولايزال غير متأكد مما إذا كان ضحية احتيال أم خطأً في النظام المصرفي.

ولتوضيح الصورة، يُقدِّر مؤشر بلومبرج للمليارديرات صافي ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس وأغنى رجل في العالم، بـ 2.84 تريليون روبية هندية، وهو مبلغ مكون من 14 رقماً.

وكانت وقعت حادثة مماثلة في أبريل 2024 عندما أخطأ مصرف سيتي جروب في إيداع ما يقرب من 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه بدلاً من 280 دولاراً المقصودة.

ومرّ الخطأ دون أن يُلاحَظ أحد لمدة 90 دقيقة قبل أن يُكتشف ويتم تصحيحه. ولحسن الحظ، لم تُسحب أي أموال من البنك، وأُبلغت الجهات التنظيمية عن الخطأ على أنه «حادثة كادت أن تُسبِّب كارثة».