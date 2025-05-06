الامارات | دراسة: القهوة السوداء تُقلل مقاومة الإنسولين لدى النساء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ القهوة من أكثر المشروبات شيوعاً في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، أفادت الدراسات الحالية بنتائج مُتباينة حول تأثيرها الصحي.

وأظهرت دراسة كورية حديثة أن تناول القهوة السوداء يوميا قد يساعد في تحسين استقلاب الغلوكوز، وتقليل مقاومة الأنسولين، خاصة لدى النساء.

وكشفت الدراسة، عن ارتباط شرب القهوة السوداء بتحسين حساسية الأنسولين، خاصة لدى النساء، ما قد يسهم في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

واعتمدت الدراسة المنشورة في مجلة "Nutrients" على بيانات أكثر من 7000 شخص من المسح الوطني الكوري للصحة والتغذية، وركزت على العلاقة بين نوع القهوة المستهلكة ومؤشرات استقلاب الغلوكوز.

وأظهرت النتائج أن تناول كوبين أو أكثر من القهوة السوداء يوميا، يرتبط بانخفاض مقاومة الأنسولين، وهي حالة تُضعف قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم.

ويرجح الباحثون أن مركبات "البوليفينول" في القهوة، خاصة حمض "الكلوروجينيك"، تسهم في تعزيز الاستجابة للأنسولين وتقليل الالتهابات.

ورغم هذه الفوائد، توصي الدراسة الكورية بالاعتدال وتجنّب الإضافات السكرية، للحصول على أقصى فائدة صحية من القهوة.