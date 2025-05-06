تسريحات شعر النجمات في حفل ميت غالا 2025.. صيحات تحتفي بالهوية الثقافية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 08:49 صباحاً - في كل عام، تتحوّل السجادة الحمراء في متحف ميتروبوليتان للفنون بنيويورك إلى معرض حيّ للإبداع البصري والجمالي؛ حيث تحتضن ليلة ميت غالا Met Gala المنتظرة، الحدث الأرقى في عالم الموضة والفن. في هذا الحدث لا تُعرض الأزياء فقط، بل تُقدم قصص كاملة تُروى من خلال المكياج وتسريحات الشعر، في لحظات تجسد التفرّد، والجرأة في أبهى صورها.

في نسخة ميت غالا 2025، التي أتت تحت شعار “Tailored for You”، فحملت رسالة شخصية تُكرّس خصوصية الذوق والأناقة المفصّلة على هوية كل فنانة ومبدعة. واستلهم الحفل طابعه هذا العام من المعرض الفني “Superfine: Tailoring Black Style”، الذي يحتفي بأسلوب "الداندية السمراء"، (وهو نمط فني وثقافي يجمع بين الأناقة الراقية والتعبير عن الذات من خلال تفاصيل ملبوسة بعناية، وتاريخ غني بالقوة والتميّز.)

وسط هذه الخلفية المُفعمة بالمعاني، تحوّلت تسريحات الشعر إلى لغة تعبّر بها النجمات عن شخصياتهن؛ حيث لفتت الأنظار بخيارات شعر مبتكرة، عكست ببراعة روح التيمة الثقافية للحفل، وأضفت لمسة فنية ساحرة على الإطلالات.

فيما يلي، ترصد لك "الخليج 365" أجمل تسريحات شعر النجمات في حفل ميت غالا 2025، التي خطفت الأضواء على السجادة الحمراء. أي تسريحة أعجبتك أكثر؟ شاركينا رأيك!

سارة سنوك بتسريحة ريترو أنيق

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في واحدة من أكثر الإطلالات تميزاً على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2025، تألقت النجمة سارة سنوك Sarah Snook، بتسريحة شعر قصير مستوحاة من أسلوب الريترو الفاخر؛ حيث التقت الكلاسيكية بالدراما في تناغم بصري آسر. أتت تسريحة سارة بخصلات قصيرة مصفّفة على شكل تموّجات جانبية ضيقة بأسلوب الريترو، تتماشى مع طابع الثلاثينيات الهوليوودية، واختارت أن ترفع أحد جانبي الشعر؛ ليكشف عن الأذن بتفصيل مدروس، ما أتاح للقرط الماسي أن يلمع بإبراز أنثوي دقيق.

آن هاثاواي بتسريحة نصف مرفوعة مزينة بشريط ناعم

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في إطلالة أنثوية وجذابة، أطلّت النجمة آن هاثاواي Anne Hathaway، على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2025، بتسريحة شعر أنثوية حالمة تُجسد سحر البساطة المترفة. فاختارت تسريحة نصف مرفوعة تنسدل فيها الخصلات بحرية على الكتفين، بأسلوب يجمع بين النعومة والرقي. ما ميّز هذه التسريحة هو الجزء الأمامي المشدود برفق إلى الأعلى والمزين بشريط ناعم. أما الشعر المنسدل فبدت خصلاته لامعة ومفرودة بانسيابية ناعمة، تُحاكي المظهر الطبيعي الخالي من التكلّف.

زوري هال بتسريحة ذيل الحصان الكيرلي

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أطلّت النجمة زوري هال Zuri Hall على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2025، بإطلالة أنيقة جمعت بين الرقي والبساطة في آنٍ، لتُجسّد بصمتها الخاصة في ليلة تحتفي بالهوية والأناقة. اختارت زوري تسريحة شعر مصقولة من الأمام ومفرودة بتموّجات طبيعية في الخلف، بأسلوب ذيل الحصان المنخفض. الشعر الأمامي بدا مشدوداً بإتقان، ما أضفى على ملامحها مظهراً راقياً، بينما انسدلت الخصلات المجعدة بخفّة خلف العنق، في توازن مثالي بين الانضباط والحرية.

راشيل سميث بتسريحة الشعر القصير مع الغرة البف الجانبية

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لفتت النجمة راشيل سميث Rachel Smith، الأنظار في حفل ميت غالا 2025، بإطلالة جمالية اتسمت بالرصانة الراقية، من خلال تسريحة شعر تجسد التميّز الكلاسيكي بلمسة عصرية متناغمة. اختارت راشيل تسريحة شعر قصير مسحوب إلى الخلف مع الغرة البف الجانبية منسدلة على الجبين بأسلوب ناعم، يذكرنا بأناقة نجمات العصر الذهبي لهوليوود. هذه التسريحة عكست إشراقة واضحة على بشرتها، بينما أظهرت الخصلات المحكمة أناقتها الهادئة وتفرّد شخصيتها.

سادي سينك بتسريحة كيرلي مرفوعة بأسلوب مبعثر

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بجاذبيتها الهادئة وحضورها الأنثوي، تألّقت النجمة سادي سينك Sadie Sink، على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2025، بتسريحة شعر مرفوعة بأسلوب مبعثر، مع إسدال بعض الخصلات بحرّية حول الجبين والأذنين لإضفاء طابع عفويّ ودافئ، تُحاكي في الوقت نفسه العصر الفيكتوري بنفحة عصرية حرّة. أُضيف إلى التسريحة شريط شعر أسود كلاسيكي يعانق الجزء الخلفي من الرأس، ما منح الرفعة لمسة شبابية تُذكرنا بإطلالات الأوبرات الرومانسية.

مايا هوك بتسريحة الكعكة الفوضوية

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في حفل ميت غالا 2025، خطفت النجمة مايا هوك Maya Hawke الأنظار بتسريحة شعر ناعمة وحالمة، أكّدت من خلالها أن البساطة المدروسة قادرة على منافسة أكثر التسريحات تعقيداً، حيث اعتمدت تسريحة الكعكة الفوضوية، مع خصلات منسدلة على الجبين بنعومة. ما منح هذه الإطلالة جمالاً خاصاً هو اللمسة الطبيعية التي لم تلغ الأناقة، بل عزّزتها؛ لتُقدّم نموذجاً عن الجاذبية العفوية المترفة.

جينا أليس بتسريحة نصف مرفوعة

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في عرض جمالي فخم ضمن حفل ميت غالا 2025، أطلّت عازفة البيانو المتألقة جينا أليس Gina Alice، بتسريحة شعر نصف مرفوعة، تجسّد روح الحفل الذي احتفى هذا العام بالأناقة المفصّلة على الهوية تحت شعار "Tailored for You". اختارت جينا تسريحة شعر ملساء مصقولة بعناية من الأمام والمرفوعة إلى أعلى الرأس بأسلوب يوحي بالقوة والاتزان. انسدلت الخصلات خلف الرأس بانسيابية لامعة وطول مثالي يعكس أنوثتها الناعمة.

كريستينا باكستر بتسريحة الكعكة المروحة المنخفضة

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بإطلالة خلابة، أطلّت النجمة كريستينا باكستر Cristina Baxter على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2025، بتسريحة شعر كلاسيكية مرفوعة بأسلوب أنثوي ناعم ومخملي، تنسجم تماماً مع فخامة الحدث، وتترجم ملامحها بثقة وهدوء. اعتمدت كريستينا تسريحة الكعكة المنخفضة، المصفّفة بأسلوب متقن مع سحب الشعر إلى الخلف بأسلوب المروحة، ما عزز من جمالها.

إيغو نوديم بتسريحة الضفائر على شكل تاج

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خطفت النجمة إيغو نوديم Ego Nwodim الأضواء على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2025، بتسريحة شعر فريدة ومبتكرة. بأسلوب يتجاوز حدود الجمال التقليدي، تحوّلت خصلاتها إلى تحفة فنية نابضة بالقوة والهوية؛ حيث تألّقت بتسريحة ضفائر رفيعة تم لفّها بشكل ديناميكي ومرتفِع، على شكل أجنحة تحلّق فوق رأسها. ما ميّز هذه التسريحة هو المزج الذكي بين التراث الإفريقي والحداثة، في تمثيل أنيق لتاريخ غني ووجه معاصر جريء.

منى كوسار عبدي بتسريحة شعر مسحوبة إلى الخلف مزينة باللآلئ

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في إطلالة خلابة، أبهرت الإعلامية منى كوسار عبدي Mona Kosar Abdi الحضور بإطلالة حمراء آسرة، اكتملت بتسريحة شعر تُحاكي الأناقة الملكية؛ حيث اعتمدت تسريحة الشعر المسحوب إلى الخلف مع تموّجات ناعمة؛ لتُضفي على الإطلالة مظهراً أنيقاً يعكس الثقة والرقي. وزينتها بأكسسوار مرصع بخرزات بيضاء ولآلئ صغيرة موزعة بشكل فني على طول الجبهة وجانبي الرأس، ما أضفى على تسريحتها هالة من الفخامة.

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لورين أموس بتسريحة ريترو جانبية منحوتة

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سحرت النجمة لورين أموس Lauren Amos، الأنظار على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2025، بإطلالة تُحاكي أناقة العشرينيات بجرأة مسرحية آسرة؛ حيث تألقت بتسريحة شعر قصير مموّج بأسلوب الريترو، مع الخصلات الأمامية مرسومة بانسياب جانبي منحوت، مع الغرة الجانبية المنسابة على الجبين، ما منح ملامحها توازناً بين الحدّة والنعومة، في وقت برز فيه الشعر كأكسسوار جمالي قائم بذاته.