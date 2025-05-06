الامارات | ماهي أفضل الطرق للتخلص من إدمان الحلويات؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يميل البعض لتناول الحلويات بشكل مفرط، فلا يمكن أن يمر يومًا دون تذوق قطعة من الحلوى، فبمجرد التفكير فيها، يشعر بجاذبية إليها ويسرع لإحضارها لأنه لا يتمكن من مقاومة هذا الشعور، وهذا ما يسمى بإدمان الحلويات، والتي من المحتمل أن تتسبب لهم في أمراض خطيرة مثل السكري والأمراض المرتبطة بالسمنة.

فما هي أفضل الطرق للتخلص من هذا الإدمان؟

وحول الموضوع قالت عالمة الأعصاب الأميركية وخبيرة التغذية وأخصائية الحمية وإدمان الطعام نيكول أفينا:"إدمان السكريات يشبه الأنواع الأخرى من الإدمان، كلما تناولت كميات أكثر من السكر كلما رغبت بتناول المزيد. التعامل مع هذا النوع من الإدمان صعب، لكنه ممكن، وتوجد عدة طرق فعّالة للتخلص منه".

الأطعمة الغنية بالبروتين

وأشارت العالمة إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتينات تساعد على تخفيف الحاجة الماسة للكربوهيدرات سريعة الهضم، فإذا كان الشخص يرغب بتناول الحلوى على سبيل المثال يمكنه بدلا من ذلك أن يتناول البيض المخفوق أو المأكولات البحرية أو شرائح اللحم أو الدجاج أو الخضروات والحبوب الغنية بالبروتين، وستنخفض لديه الرغبة بتناول السكريات، إذ إن هذه الأطعمة تعطي شعورا بالشبع لفترة طويلة وهضمها يستغرق وقتا طويلا، لذا لا يشعر الإنسان بعد تناولها بالجوع والحاجة إلى الطاقة والسكريات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالبروتين تمنعنا من الإفراط في تناول الطعام وتزود الجسم بالفيتامينات والعناصر الدقيقة الهامة، مثل فيتامين B1 وВ2 وВ2 وفيتامين Е، فضلا عن احتوائها على المغنيزيوم والزنك وغيرها من العناصر المفيدة للجسم.

النوم الجيّد

تبعا لنيكول أفينا النوم الجيد يساعد على التخلص من إدمان السكريات، فإذا حصل الإنسان على ليلة نوم متواصلة لمدة 7 أو 8 ساعات، فسيستيقظ نشيطا، وليس بحاجة لكمية كبيرة من السكريات ليحصل على الطاقة في الصباح.

كما أظهرت الأبحاث أن قلة النوم تزيد من خطر الإفراط في تناول الطعام، وخاصة الكربوهيدرات، وبالتالي الإصابة بالسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى.

الأطعمة الصحية

نوهت العالمة إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات طبيعية، مثل الفواكه يغني عن تناول الحلويات والأغذية الغنية بالسكر الصناعي الضار، كما أن الفواكه غنية أيضا بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تمنحنا نشاطا وحيوية وتساعد على محاربة إدمان الحلويات.