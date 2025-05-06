عاجل: رنا رئيس تبكي في حضن والدتها خلال حفل زفافها على أنغام «أول حياتي ياما»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت الفنانة الشابة رنا رئيس في نوبة بكاء، خلال حفل زفافها الذي يُقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن.

وجاء ذلك أثناء رقصها مع والدتها، الميكاب آرتيست زينب حسن، على أنغام أغنية «أول حياتي ياما».

وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم تامر حسني الذي قدم عددًا من أغانيه، وماجد الكدواني، وفاء عامر، أحمد زاهر، بشرى، مصطفى حجاج، عنبة، هنا يسري، وملك أحمد زاهر.

ودخلت رنا رئيس إلى قاعة الحفل في زفة أسطورية، حيث غمرتها السعادة مع عريسها يسري علي، وسط تفاعل كبير من المعازيم الذين أشادوا بفستان العروس قائلين بصوت مرتفع: «شكلك زي القمر».

ووصل الفنان ماجد الكدواني إلى حفل زفاف الفنانة رنا رئيس، منذ قليل، المقام داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ماجد الكدواني يحتضن رنا رئيس وعريسهاواحتضن «الكدواني» العروس في لقطة أعادت للأذهان مشهدهما الشهير في مسلسل «موضوع عائلي» التي غنت خلاله المطربة هنا يسري أغنية «بنت أبوها» التي حققت نجاحا كبيرا، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية مع العروسين.