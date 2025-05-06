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عاجل: رنا رئيس تبكي في حضن والدتها خلال حفل زفافها على أنغام «أول حياتي ياما»

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  • عاجل: رنا رئيس تبكي في حضن والدتها خلال حفل زفافها على أنغام «أول حياتي ياما» 1/4
  • عاجل: رنا رئيس تبكي في حضن والدتها خلال حفل زفافها على أنغام «أول حياتي ياما» 2/4
  • عاجل: رنا رئيس تبكي في حضن والدتها خلال حفل زفافها على أنغام «أول حياتي ياما» 3/4
  • عاجل: رنا رئيس تبكي في حضن والدتها خلال حفل زفافها على أنغام «أول حياتي ياما» 4/4

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رنا رئيس تبكي في حضن والدتها

دخلت الفنانة الشابة رنا رئيس في نوبة بكاء، خلال حفل زفافها الذي يُقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن.

وجاء ذلك أثناء رقصها مع والدتها، الميكاب آرتيست زينب حسن، على أنغام أغنية «أول حياتي ياما».

وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم تامر حسني الذي قدم عددًا من أغانيه، وماجد الكدواني، وفاء عامر، أحمد زاهر، بشرى، مصطفى حجاج، عنبة، هنا يسري، وملك أحمد زاهر.

ودخلت رنا رئيس إلى قاعة الحفل في زفة أسطورية، حيث غمرتها السعادة مع عريسها يسري علي، وسط تفاعل كبير من المعازيم الذين أشادوا بفستان العروس قائلين بصوت مرتفع: «شكلك زي القمر».dc954ef386.jpga91221d180.jpg3af19d04b7.jpg

ووصل الفنان ماجد الكدواني إلى حفل زفاف الفنانة رنا رئيس، منذ قليل، المقام داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.17081e2f93.jpg

ماجد الكدواني يحتضن رنا رئيس وعريسهاواحتضن «الكدواني» العروس في لقطة أعادت للأذهان مشهدهما الشهير في مسلسل «موضوع عائلي» التي غنت خلاله المطربة هنا يسري أغنية «بنت أبوها» التي حققت نجاحا كبيرا، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية مع العروسين.

 

  

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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