الامارات | سحر الزارعي: الشاشات الإماراتية تعكس ما نشعر به في قلوبنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم صندوق الوطن بجناحه في معرض أبوظبي الدولي للكتاب جلسات عدة، ناقشت عدداً من الموضوعات.

وشهدت جلسة «الهوية في مرآة الإعلام: من التأثير إلى الانتماء» حواراً مفتوحاً مع الكاتبة والفنانة الإماراتية، سحر الزارعي، وأدارتها مايا مناع، أما الجلسة الثانية فاستضافت الفنان الإماراتي عبدالله صالح، وتناول اللقاء، الذي أداره عبدالله الشحي، تاريخ صالح في الكتابة والتمثيل والإخراج، ودوره المهم في تدريب وتأهيل عشرات الفنانين الإماراتيين والعرب على مدار أكثر من 40 عاماً.

كما نظّم الجناح جلسات خاصة بأندية روّاد الهوية الوطنية بالمدارس والجامعات، إضافة إلى الفعاليات اليومية المتعلقة بالتراث الإماراتي وفنون الخط العربي.

وقالت سحر الزارعي إن الإعلام بوجهيه التقليدي والحديث استطاع أن ينقل صورة واضحة عن الهوية الوطنية، سواء بصورة عميقة تعتمد على اللغة والقيم والتاريخ أو بصورة بسيطة، بحيث تصل إلى الجمهور العادي، لاسيما الشباب، مشيرة إلى أن الشاشات الإماراتية تعكس ما نشعر به في القلوب من انتماء للوطن وولاء لقيادته.

وأضافت أن التأثير الإعلامي لايزال مهماً وفاعلاً في إيصال الرسالة إلى كل فئات المجتمع، مؤكدة أن مسؤولية الإعلاميين مهمة.

بينما أعرب الفنان عبدالله صالح عن اعتزازه بمشاركته في جلسة حوارية ضمن أنشطة جناح صندوق الوطن، مشيداً بالدور الذي يؤديه الصندوق في دعم الفنانين والكتّاب الإماراتيين، واحتضان مواهبهم، وهي مبادرة تمثّل استثماراً حقيقياً في مستقبل الوطن وإبداعاته، وأشار إلى أن المبدعين بحاجة إلى مثل هذه المبادرات التي تعزز الحضور الثقافي والفني، وتفتح الآفاق أمام الأجيال المقبلة.