الامارات | «فارس الشعر» على منصة التكريم في «الشارقة القرائي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الختامي من فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، أول من أمس، تكريم الفائزين في مسابقة «فارس الشعر»، التي نظمتها هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع «المكتب الثقافي» في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وكرّمت المنسق العام للمهرجان، خولة المجيني، والمتحدث الرسمي عن «المكتب الثقافي»، عائشة عثمان، الفائزين، بحضور أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت الشعراء عبدالله الهدية ونجاة الظاهري وشيخة المطيري.

وفي فئة الصفوف الأولى حصدت ليليان أكرم زلوم المركز الأول، ومريم المازمي المركز الثاني، وجوري البكري المركز الثالث، وفي فئة الصفوف المتوسطة حازت حلا مجاهد حاج حسين المركز الأول، وأحرز عمر سميح المركز الثاني، وجاء بشر الجندي ثالثاً.

بينما في فئة الصفوف العليا فازت رهف مازن زبن بالمركز الأول، وحلّ عبدالرحمن توفيق ثانياً، وحازم أمين ثالثاً.