الامارات | كل الأجيال تتوارث حبه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هو اختيار كل الأجيال التي تتوارث حبه، وتحفظ كلماته الطيبة في القلوب، وتسير على خطاه.. من ارتبط اسمه بصنائع المعروف والخير والحكمة وكل القيم النبيلة، الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مَن سيظل علامة على جبين التاريخ، كما يصفه العنوان الذي يزين يديّ الطفلة، وذلك بين جنبات «العرس الثقافي» الذي وضع لبنته الأولى الشيخ زايد، معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي وصل إلى ختام مسيرته الـ34 أمس.