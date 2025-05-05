الامارات | وفاة الفنان المصري نعيم عيسى عن 92 عاماً بعد صراع مع المرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الفنان المصري نعيم عيسى مساء الاثنين عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث كان يرقد في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الإسكندرية داخل غرفة العناية المركزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وكان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية شديدة، بدأت بإصابته بنزلة برد قوية تحولت لاحقاً إلى التهاب بالشعب الهوائية، ثم تفاقمت حالته حتى دخل في غيبوبة شبه تامة، حيث فقد القدرة على النطق والحركة.

وُلد نعيم عيسى في يناير 1933، وبدأ مسيرته الفنية من خلال المسرح، حيث انضم إلى فرقة "مدبولي" وفرقة "الإسكندرية"، وشارك في مسرحيات شهيرة مثل: "ناس كده وكده"، "ريا وسكينة"، و"الواد سيد الشغال". كما قدّم العديد من الأدوار السينمائية والتلفزيونية في أعمال شهيرة مثل: "الجوع"، "أصدقاء الشيطان"، "سفر الأحلام"، "مين فينا الحرامي"، "سري للغاية"، "الهلفوت"، و"الباشا تلميذ".