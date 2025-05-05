أعراض الالتهاب الرئوي.. اعرف عوامل الخطر وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد الالتهاب الرئوي من أخطر الأمراض التنفسية التي قد تصيب الإنسان، ويحدث نتيجة لعدوى قد تكون ناتجة عن بكتيريا وفيروسات أو فطريات، وهذا المرض يعوق تدفق الأوكسجين إلى الرئتين، ما يسبب ضيق التنفس والألم الشديد في الصدر، ويتفاوت تأثير المرض من شخص لآخر، حيث يكون أكثر شدة في فئات معينة مثل الأطفال الرضع وكبار السن، وتعد الوقاية من الالتهاب الرئوي أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل التطور السريع للأمراض المسببة له مثل كوفيد-19.

ويحدث الالتهاب الرئوي عندما تصاب الحويصلات الهوائية في الرئتين بالتهاب نتيجة لعدوى ميكروبية، وهذه العدوى قد تكون نتيجة للكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات التي تدخل إلى الجسم عبر الجهاز التنفسي، وتشمل أعراض الالتهاب الرئوي:

السعال الشديد الذي قد يكون مصحوبًا بالبلغم أو الصديد

ألمًا في الصدر

صعوبة في التنفس، مع ارتفاع درجة الحرارة «الحمى» في بعض الحالات.

أنواع الالتهاب الرئوي

أكدت وزارة الصحة المصرية أن الالتهاب الرئوي يصنف إلى عدة أنواع حسب مصدر العدوى:

- الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع

يحدث هذا النوع خارج المستشفيات أو أي منشآت صحية أخرى، ويُعد أكثر أنواع الالتهاب الرئوي شيوعًا، ويمكن أن يُسبب بكتيريا المكورة العقدية الرئوية، ويؤثر عادة على جزء من الرئة في ما يسمى «الالتهاب الرئوي الفصي».

- الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى

يحدث أثناء إقامة المريض في المستشفى بسبب عدوى بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية، ويُعد هذا النوع من الالتهاب الرئوي أكثر خطورة لأن الأشخاص المصابين عادة ما يكونون في حالات صحية ضعيفة ويحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي في بعض الأحيان.

- الالتهاب الرئوي المكتسب من مؤسسات الرعاية الصحية

يحدث عندما يتعرض المرضى المقيمون في مؤسسات الرعاية الصحية للعدوى، وهذه الأنواع من الالتهاب عادة ما تكون بسبب بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

- الالتهاب الرئوي الشفطي

يحدث عندما تستنشق الأطعمة أو المشروبات أو اللعاب إلى الرئتين، ما يسبب تلوثا بكتيريا.

عوامل الخطر

يُعد الالتهاب الرئوي أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي أو لديهم أمراض مزمنة مثل الربو أو أمراض القلب، كما أن التدخين يزيد من فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث يدمر الدفاعات الطبيعية للرئة ضد العدوى، وكذلك، الأشخاص الذين يتلقون علاجًا كيميائيًا أو أدوية مثبطة للمناعة يعتبرون في خطر أكبر.

أعراض الالتهاب الرئوي

أوضحت وزارة الصحة المصرية أن أعراض الالتهاب الرئوي تتنوع بين الخفيفة والشديدة، ويمكن أن تشمل:

السعال مع بلغم

ألم في الصدر

الإرهاق

الحمى

ضيق التنفس

غثيان أو قيء

صعوبة في التنفس عند الأطفال حديثي الولادة.

ومن المهم زيارة الطبيب إذا ظهرت أي من هذه الأعراض خاصة إذا كانت مصحوبة بصعوبة في التنفس أو ألم في الصدر.

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

تبدأ الوقاية من الالتهاب الرئوي بتلقي اللقاحات المناسبة ضد الأمراض التنفسية مثل الإنفلونزا وفيروس المكورات الرئوي، كما يجب على الأفراد الحفاظ على نظافة اليدين والتقليل من التدخين للحفاظ على صحة الرئتين، إضافة إلى ذلك، يجب الحفاظ على جهاز المناعة قويًا من خلال التغذية السليمة والنوم الكافي.

ومن جانبها، أوضحت منظمة الصحة العالمية في تصريحاتها أن الالتهاب الرئوي يعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة في العالم، كما أكدت أن التطعيم ضد المكورات الرئوية والإنفلونزا قد يساعد في الحد من انتشار هذه الأمراض.