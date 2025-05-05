الامارات | أبرز 10 أفلام على شباك التذاكر.. جديد «مارفل» يتصدر الإيرادات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم «ثاندربولتس» شباك التذاكر في أميركا الشمالية بأول عطلة نهاية أسبوع له في صالات السينما، وحقق العمل الضخم الذي أنتجته استوديوهات «مارفل» 76 مليون دولار، بحسب شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة.

ويتمحور فيلم «ثاندربولتس» الذي يتولّى بطولته سيباستيان ستان وفلورنس بيو، على فريق من الأبطال غير تقليديين يقعون في فخ كبير يجبرهم على توحيد قواهم لإنجاز مهمة عالية الأخطار، يواجهون فيها أظلم محطات في ماضيهم.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم «سينرز» المتمحور على مصاصي الدماء، محققاً 33 مليون دولار في الأسبوع الثالث من عرضه.

وحلّ فيلم «إيه ماينكرافت موفي» المُقتبس عن لعبة الفيديو الشهيرة في المركز الثالث محققاً 13,7 مليون دولار، لتصل إيراداته الإجمالية إلى أكثر من 398,2 مليون دولار في أميركا الشمالية منذ عرضه قبل خمسة أسابيع. وعلى الصعيد العالمي، قد يصبح الفيلم أول عمل سينمائي ضخم تتجاوز إيراداته مليار دولار هذا العام.

وجاء فيلم «مستر وولف 2» في المركز الرابع مع عائدات بـ9,4 ملايين دولار في ثاني أسبوع لعرضه. في هذا الجزء الثاني، يعود بن أفليك إلى دوره كمحاسب صارم إلى حد ما في الحياة المدنية، ولكن في الواقع تحت تصرف المافيا.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم الرعب الجديد من سوني «أنتيل دون» محققاً عائدات بلغت 3,8 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتشهد دور السينما في أميركا الشمالية إقبالاً كبيراً هذا الربيع، فعطلة نهاية الأسبوع الفائتة هي الخامسة على التوالي التي تتجاوز فيها الإيرادات الإجمالية 100 مليون دولار، وهو مبلغ لم يتم تجاوزه إلا مرتين خلال الربع الأول بأكمله.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في الترتيب:

6- «ذي أماتور» (1,8 مليون دولار).

7- «ذي كينغ أوف كينغز» (1,7 مليون دولار).

8- «وورفير» (1,3 مليون دولار).

9- «هيت: ذي ثيرد كايس» (925 ألف دولار).

10- «ذي سيرفر» (675 ألف دولار).