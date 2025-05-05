الامارات | حضور لافت للدراسات الاستراتيجية خلال أبوظبي الدولي للكتاب 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحوذت الدراسات والأبحاث الاستراتيجية على اهتمام قطاع كبير من المسؤولين والباحثين والمثقفين والزوار خلال فعاليات الدورة الـ 34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، الذي اختتم فعالياته اليوم بنجاح كبير، فيما حقق 80 إصداراً لمركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" حضوراً لافتاً خلال المعرض.

وزار جناح "إنترريجونال" آلاف الزوار من صناع القرار والمثقفين والباحثين من مختلف أنحاء المنطقة على مدار أيام المعرض للاطلاع على أحدث إصدارات المركز التي قدمت رؤى وتحليلات لأبرز القضايا الإقليمية والعالمية.

وجاءت مشاركة المركز في المعرض في سياق تعزيز الفكر الاستراتيجي الخليجي والعربي، من خلال الإصدارات المعمقة وحزمة من الجلسات الحوارية المتخصصة واللقاءات التفاعلية التي تناولت أبرز التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشهد جناح "إنترريجونال" تفاعلاً من زوّار المعرض، مع المحتوى البحثي والأطروحات الفكرية الهادفة.

وتميّزت مشاركة المركز بتوقيع نخبة من إصداراته الحديثة التي لاقت اهتماماً واسعاً من القرّاء والمهتمين، حيث شارك المؤلفون في جلسات توقيع مباشرة وجلسات نقاش معمّقة أبرزت القيمة التحليلية للإصدارات ودورها في إثراء النقاش العام حول القضايا الراهنة.

واستقبل الجناح عدداً من الشخصيات الرسمية والأكاديمية والإعلامية، من بينهم: ياسر القرقاوي، مدير عام "صندوق الوطن"، رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني والدكتور جابر الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية في دائرة القضاء في أبوظبي والقاضي محمد عبدالقادر موسى رئيس المركز والدكتور عوض صالح مستشار اتفاقية اليونيسكو للحفاظ على التراث الثقافي الإنساني، الذين أكدوا على جودة المخرجات الفكرية للمركز وعلى جهوده في دعم البيئة المعرفية في دولة الإمارات والمنطقة.

وأكد المركز أن مشاركته في المعرض تأتي في سياق حرصه على الانخراط الفعّال في المشهد الثقافي الإماراتي، وتعزيز الحوار الفكري مع مختلف فئات المجتمع، إلى جانب توسيع دائرة التأثير الإقليمي عبر تقديم تحليلات عميقة تتسم بالمهنية والحياد العلمي.

وتعكس مشاركة "إنترريجونال" في المعرض التزامه الراسخ بتكريس المعرفة الاستراتيجية كأداة لفهم التغيرات المتسارعة في العالم، من خلال حضور إعلامي متنامٍ ومنصات رقمية متخصصة، بما فيها تطبيق المركز الذكي وموقعه الإلكتروني الذي يتيح الوصول إلى تقاريره وتحليلاته المتعمقة.