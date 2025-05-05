الامارات | شركة كورية لموظفيها: استحموا قبل المجيء للعمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت شركة كورية جنوبية باهتمام واسع على الإنترنت لنشرها مذكرة داخلية تحث موظفيها على الاستحمام مرة واحدة على الأقل يوميًا، مع اقتراب فصل الصيف وتزايد المخاوف بشأن النظافة الشخصية في المكاتب المشتركة.

ونشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لقطة شاشة لإعلان الشركة مع تعليق يقول: «أصدر فريق الإدارة لدينا للتو إعلانًا بـ«استحمام واحد يوميًا»، وكان أن انتشر المنشور بسرعة هائلة، وأثار موجة من ردود الفعل.

ووفقًا للمنشور، كتب فريق الدعم الإداري بالشركة في المذكرة:«مع اقتراب فصل الصيف الحار، نطلب من جميع الموظفين الالتزام الصارم بإرشادات النظافة الشخصية».

وشملت التوصيات الاستحمام مرة واحدة على الأقل يوميًا، وارتداء ملابس نظيفة ومريحة، واستخدام مزيل العرق أو المناديل المبللة. كما شدد الإعلان على تهوية المكاتب، وطلب من الموظفين تهوية الغرف قبل العمل وبعد الغداء، واستخدام مكيفات الهواء وأجهزة تنقية الهواء عند الضرورة.

«لا تفترض أن رائحتك ليست كريهة - زملاؤك في العمل لا يخبرونك»، هكذا كتب، محذرًا الموظفين من روائح السجائر، والعرق بعد التمرين، وروائح الجسم، والملابس غير المغسولة.

وقالت صحيفة«كوريا تايمز» أن صاحب المنشور الأصلي رحب بالرسالة، وكتب:«إنها مساحة مشتركة، لذا أُقدّر أن الشركة عالجت هذه المشكلة. يأتي بعض الأشخاص بملابس مبللة (بالعرق)، وقد يكون الأمر مزعجًا».

تفاعل المعلقون على الإنترنت بمشاعر متباينة. قال أحد المستخدمين:«هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها شركة تُصدر مذكرة كهذه».

وأضاف آخر:«من المفارقات أن مسببي المشكلة لا يعتقدون أبدًا أنهم السبب».