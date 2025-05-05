مي عز الدين تكشف سر جمالها: بغسل وشي كل 3 أيام والسر في ميّة الورد

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

شاركت الفنانة مي عز الدين متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تيك توك، مقطع فيديو جديد، كشفت فيه عن سر نضارة بشرتها، موضحة أنّها تعتمد على الطرق الطبيعية وتبتعد تمامًا عن استخدام المنتجات الصناعية.

مي عز الدين تكشف سر جمال وجهها

وأوضحت مي عز الدين في الفيديو: «كل 3 أيام بغسل وشي بصابونة وبستخدم زيت طبيعي، وأحيانًا بمسح وشي بميّة ورد.. مش بحب الكريمات ولا الحاجات الصناعية، ومتستخدموش ميك آب أو كريمات كتير، لأنّ الإفراط فيهم بيضر البشرة ومش مفيد».

مشاركة مي عز الدين في السباق الرمضاني

وفي سياق آخر، شاركت مي عز الدين في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «قلبي ومفتاحه»، الذي كانت تدور أحداثه حول امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور (مُحلل)، ثم تلتقي صدفة سائقا في إحدى تطبيقات النقل الخاص غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم آسر ياسين، وأشرف عبدالباقي، ودياب، وأحمد خالد صالح، وسما إبراهيم، وحازم سمير، وعايدة رياض، ومحمد الإمام، وأسامة أبو العطا، وسارة عبدالرحمن، وتقى حسام.