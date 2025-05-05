ما مرض خالد الصاوي؟.. رفض الخضوع لجراحة جديدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف الفنان خالد الصاوي مؤخرًا عن إصابته بانزلاق غضروفي من الدرجة الثالثة، مشيرًا إلى أنه اختار التعايش مع الألم ورفض الخضوع لجراحة ثانية بعدما تعرض لتجربة قاسية في العملية السابقة.

جاءت تصريحات الصاوي بمثابة جرس إنذار للكثير من متابعيه، لا سيما أنّ الانزلاق الغضروفي بات من أكثر الأمراض انتشارًا في العقود الأخيرة، مما يستوجب التركيز على أسبابه، أعراضه، وأساليب الوقاية والعلاج المناسبة.

ما مرض خالد الصاوي؟

أوضح الدكتور أحمد علام، استشاري العلاج الطبيعي، لـ«الوطن»، أنّ الانزلاق الغضروفي هو حالة تحدث عند تمزق الجزء الخارجي من الغضروف بين فقرات العمود الفقري، ما يؤدي إلى خروج الجزء الداخلي الهلامي وضغطه على الأعصاب المحيطة، ما يسبب آلامًا قد تكون مزمنة.

أسباب الإصابة بالانزلاق الغضروفي

وأشار «علام» إلى أن الأسباب الرئيسية للإصابة تتضمن:

الجلوس الخاطئ لفترات طويلة.

حمل أوزان ثقيلة بطريقة مفاجئة.

نقص اللياقة البدنية.

التقدم في العمر.

الوزن الزائد.

أعراض لا يجب تجاهلها

أوضح الدكتور أحمد علام أن من أبرز الأعراض:

ألم حاد أسفل الظهر أو الرقبة.

تنميل أو ضعف في الأطراف.

صعوبة في الحركة أو الجلوس لفترات.

آلام تمتد إلى الساقين أو اليدين.

تشخيص الحالة بدقة

ويتم التشخيص من خلال الفحص السريري والرنين المغناطيسي MRI، والذي يوضح موقع الانزلاق بدقة ودرجة تأثيره على الأعصاب.

درجات الإصابة وطرق العلاج

يُقسم الانزلاق الغضروفي إلى أربع درجات:

الدرجة الأولى والثانية: يمكن علاجها تحفظيًا.

الدرجة الثالثة والرابعة: قد تتطلب تدخلًا جراحيًا.

وأكد «علام» أن الصاوي في الدرجة الثالثة، وهي مرحلة متقدمة، تحتاج إلى متابعة دقيقة.

خيارات العلاج المتاحة

أوضع استشاري العلاج الطبيعي أن هناك نوعين من العلاج أولهم العلاج التحفظي، وهو عبارة عن:

الراحة.

الأدوية المضادة للالتهاب.

العلاج الطبيعي.

التمارين العلاجية.

ثانيًا العلاج الجراحي وأشار «علام»، أنه يُلجأ إليه فقط عند فشل الوسائل الأخرى وقد يتضمن إزالة الجزء المنزلق من الغضروف.

الوقاية من الانزلاق الغضروفي

للوقاية من هذا المرض، نصح «علام» بـ: