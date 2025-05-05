الامارات | الكاتبة السعودية سامية الحربي تُوقع "لسن كبقية النساء"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت الكاتبة السعودية سامية الحربي إصدارها الأدبي الجديد "لسن كبقية النساء"، ضمن مشاركتها في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، وسط حضور لافت من القرّاء، والنقاد، والمهتمين بالأدب العربي.

ويُعد الكتاب، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، خطوة جديدة وجريئة في مسيرة الحربي الأدبية، إذ تقدم من خلاله مجموعة من القصص القصيرة المستوحاة من واقع حياة المرأة العربية، تتقاطع فيها حكايات شخصيات متنوعة مع لمحات صادقة من رحلتها الذاتية كامرأة وكاتبة تسعى لإعادة صياغة السرد النسائي في العالم العربي.

وتؤكد الحربي أن كتابها الجديد يمثل: "نافذة على العمق العاطفي والفكري للمرأة العربية، ويجسد مرونتها وقدرتها على التكيف، بل وابتكار المستقبل رغم التحديات".

وأضافت أن القصص لا تستعرض الضعف، بل تحتفي بالقوة الخفية والإرادة الصلبة الكامنة في التفاصيل اليومية لحياة النساء.

وتابعت بالقول: "لسن كبقية النساء" رؤية أدبية توثق مراحل التحول، والتمرد الصامت، والأمل المتجدد في واقع المرأة المعاصرة، بتقنيات سردية تمزج بين الواقعية والتأمل الداخلي.

وأضافت: "يلامس الكتاب قضايا الهوية، الحرية، الصراع مع القيود الاجتماعية، ويطرح أسئلة وجودية بلغة رشيقة ومؤثرة".