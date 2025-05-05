ظلال العيون الباستيل: توقيع مكياج مشرق من الماركات العالمية في صيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 10:19 صباحاً - في صيف 2025، تتصدّر ظلال العيون الباستيل صيحات المكياج بإجماع لافت من أهم دور التجميل حول العالم. هذه الألوان الناعمة والمضيئة، مثل الأزرق السماوي، الوردي الخافت، الأخضر النعناعي، والخوخي الهادئ، لا تضيف فقط لمسة أنثوية رقيقة إلى الإطلالات الصيفية، بل تُجسّد روح الموسم بجاذبيته الحالمة والمنعشة.

وبدورنا، اخترنا لك من "الخليج 365"، مجموعة من أفضل ظلال العيون الباستيل لمكياج صيفي ينبض بالحيوية والحياة، إضافة إلى تقديم طريقة سهلة سريعة للحصول على مكياج باستيل ناعم.

ظلال عيون Mini Sugar Palette من أناستازيا بيفرلي هيلز Anastasia Beverly Hills

ظلال عيون Mini Sugar Palette من أناستازيا بيفرلي هيلز Anastasia Beverly Hills

ما يجعل هذه الظلال مميزة هو قدرتها الفورية على إنارة العينين ومنحهما مظهراً مفتوحاً ومشرقاً. على عكس الألوان الداكنة التي قد تثقل الملامح، تتمتع الظلال الباستيل هذه بخفة بصرية تجعل العيون تبدو أكبر وأكثر انتعاشاً. كما أنها تعكس الضوء بشكل ناعم، ما يخلق هالة رقيقة تضيف عمقاً ونعومة للعينين من دون مبالغة.

تحتوي لوحة ظلال العيون الصغيرة Mini Sugar من أناستازيا بيفرلي هيلز Anastasia Beverly Hills على 9 درجات غنية بالأصباغ، تتراوح بين الألوان الحيادية ذات النغمات الباردة والتدرجات الباستيلية الجليدية، بلمسات نهائية مات ومعدنية.

تتميز هذه المجموعة الأساسية من ظلال العيون بتركيبة ABH عالية التصبغ وسهلة الدمج، وتقدم مجموعة ألوان متعددة الاستخدامات لتمنحك إطلالات عيون تتنوع بين الناعمة والجريئة.

ظلال عيون Discovery Eyeshadow Palette من رير بيوتي Rare Beauty

ظلال عيون Discovery Eyeshadow Palette من رير بيوتي Rare Beauty

لوحة ظلال عيون تضم سبع درجات غنية وناعمة، مستوحاة من مجموعة أحمر الخدود السائل الشهيرة Soft Pinch. استمتعي بتركيبات ألوان سهلة التنسيق من دون الحاجة للتفكير، حيث تحتوي اللوحة على 7 درجات ناعمة وحريرية بلمسات نهائية متعددة، من المات إلى المعدني، بالإضافة إلى توب كوت لامع ثلاثي الأبعاد لإضفاء بُعد متلألئ على أي إطلالة. ألوان قابلة للدمج بسهولة، مقاومة للتجعيد والتلاشي، وتدوم طوال اليوم.

ظلال عيون Nude Obsessions Eyeshadow Palette من هدى بيوتي Huda Beauty

ظلال عيون Nude Obsessions Eyeshadow Palette من هدى بيوتي Huda Beauty

اليك ثلاث لوحات ظلال عيون صغيرة وعالمية، تحتوي كل واحدة منها على 9 درجات مغرية من أجمل تدرجات النيود الباستيلي المصممة لتناسب الجميع من دون استثناء.

تم تصميم هذه اللوحات لتلائم جميع ألوان البشرة ودرجات العيون، وتضم مجموعة مذهلة من الألوان: من الدرجات المات الناعمة، إلى الظلال اللامعة فائقة التألق، والألوان المعدنية المتكاملة، جميعها بتركيبة سلسة وسهلة الدمج.



ظلال عيون Tartelette Juicy Amazonian Clay Eyeshadow Palette من تارت Tarte

ظلال عيون Tartelette Juicy Amazonian Clay Eyeshadow Palette من تارت Tarte

لوحات تارت Tarte™ الكلاسيكية أصبحت الآن أكثر جاذبية مع لوحة ظلال العيون العملاقة Tartelette™ Juicy التي تضم 20 درجة لون.

تحتوي اللوحة على درجات رومانسية من النيود، الوردي، والبرقوق، وتشمل:

10 درجات بلمسة نهائية مات.

4 بدرجات لؤلؤية (Pearlescent).

6 بدرجات معدنية لامعة (Metallic).

تركيبةتمنحك تصبغاً قوياً وثباتاً يدوم طويلاً، حتى على الجفون الدهنية، من دون أن تتجعد أو تتلاشى.

أصباغ معدنية تعمل على تلطيف البشرة وتمنحها لمسة ناعمة.

ظلال عيون Hypnôse Eyeshadow Palette من لانكوم Lancôme

ظلال عيون Hypnôse Eyeshadow Palette من لانكوم Lancôme

تم تنسيق هذه اللوحات باحترافية لتمنح عاشقات المكياج مجموعة متكاملة من ألوان العيون تناسب جميع الأوقات، من إطلالات النهار البسيطة إلى إطلالات الليل الجذابة.

تحتوي كل لوحة على 5 درجات متنوعة بلمسات نهائية تتراوح بين المات والمعدني، جميعها عالية التصبغ وطويلة الثبات، مما يجعلها مثالية لإطلالات كلاسيكية أو مرِحة وسهلة التطبيق أثناء التنقل.

تتميز اللوحات بألوان منسقة بعناية، وتعليمات استخدام خطوة بخطوة، بالإضافة إلى اثنين من رؤوس الإسفنج للتطبيق، لتجربة مكياج مستوحاة من اللمسة الفرنسية الفاخرة، بكل سهولة.

طريقة تطبيق مكياج باستيل ناعم