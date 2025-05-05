الامارات | ترامب يضع خطة لـ"إنقاذ هوليوود".. رسوم جديدة على الأفلام المستوردة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بفرض رسوم جمركية جديدة على جميع الأفلام السينمائية المنتجة خارج الولايات المتحدة، محذراً من أن هوليوود تتعرض للتدمير بسبب اتجاه الاستوديوهات الأميركية وصناع الأفلام للعمل خارج البلاد.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي يتعرض فيه البيت الأبيض لانتقادات متزايدة بسبب سياساته التجارية التي شهدت فرض ترامب رسوما جمركية مرتفعة على معظم دول العالم.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "أنا أخول وزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة البدء فورا بعملية فرض رسوم بنسبة 100% على كل الأفلام التي تدخل إلى بلادنا بعد أن كانت قد أنتجت على أراض أجنبية".

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن أعلنت الصين التي تحملت العبء الأكبر من رسوم ترامب، الشهر الماضي أنها ستقلل من عدد الأفلام الأميركية التي تستوردها.

وكتب ترامب الأحد: "صناعة السينما في أميركا تموت موتا سريعا. دول أخرى تقدم جميع أنواع الحوافز لجذب صناع أفلامنا واستوديوهاتنا بعيدا عن الولايات المتحدة".

أضاف: "هوليوود، والعديد من المجالات الأخرى داخل الولايات المتحدة، تتعرض للتدمير"، مدعياً أن هذا يشكل تهديداً للأمن القومي.

وأضاف ترامب أنه فوض الوكالات الحكومية الأميركية المعنية، مثل وزارة التجارة، بالبدء فورا في عملية فرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على جميع الأفلام التي تنتج في الخارج ويتم إرسالها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "نريد أفلاما تصنع في أميركا مرة أخرى!".



وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك في منشور على منصة "إكس": "نحن بصدد ذلك"، لكنه لم يقدم، ولا ترامب، أي تفاصيل حول كيفية تطبيق تلك الرسوم.

وفي يناير الماضي، عين ترامب 3 من نجوم هوليوود المخضرمين، هم جون فويت وسيلفستر ستالون وميل غيبسون، لإعادة هوليوود إلى مكانة "أضخم وأفضل وأقوى من أي وقت مضى".

ويغيب الإنتاج التلفزيوني والسينمائي عن هوليوود منذ سنوات متجها إلى أماكن ذات حوافز ضريبية، مما يجعل صناعة العمل أقل تكلفة.