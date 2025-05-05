الامارات | ماهي الفوائد الصحية لـ «لبن الكفير»؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد لبن الكفير نوعا من أنواع الحليب المخمر الذي يتم إنتاجه من الحبوب التي تتكون من مجموعة من البكتيريا والخمائر.

ويختلف التركيب الغذائي للكفير وفقًا لتركيبة الحليب، والتركيبة الميكروبيولوجية للحبوب المستخدمة، ودرجة حرارة التخمير، ومدتها، وظروف التخزين.

وذكر موقع مكتبة الطب الوطنية في أميركا، أن لبن الكفير أصبح مؤخرًا محط أنظار المجتمع العلمي بسبب تأثيراته المتعددة والمفيدة للصحة.

ودعمت العديد من الدراسات العلمية الفوائد الصحية للكفير، الذي لطالما اعتُبر بمثابة مشروب بروبيوتيك يتمتع بإمكانات كبيرة في تعزيز الصحة، فضلاً عن كونه غذاء آمن وغير مكلف، ويمكن إنتاجه بسهولة في المنزل.

وأشار موقع مكتبة الطب الوطنية في أميركا إلى أن الاستهلاك المنتظم للكفير يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، مثل:

- تحسين عملية الهضم وتحمل اللاكتوز

- تأثير مضاد للجراثيم

- المساعدة على خفض نسبة الكولسترول في الدم

- السيطرة على الجلوكوز في البلازما

- تأثير مضاد لارتفاع ضغط الدم

- محاربة الالتهابات

- نشاط مضاد للأكسدة

- نشاط مضاد للسرطان

- نشاط مضاد للحساسية

الغذاء المناسب

وأوضح موقع "betterhealth" الأسترالي أن بكتيريا الأمعاء تتأثر بما يتناوله الشخص، لذا من المهم توفير الغذاء المناسب للحصول على ميكروبيوم أمعاء متوازن.

وتتمثل الطريقة الأفضل للحفاظ على ميكروبيوم صحي بتناول مجموعة من الأطعمة الطازجة والكاملة، واتباع النصائح التالية:

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

- تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة

- الحد من تناول الأطعمة فائقة المعالجة

- تناول الأطعمة الغنية بالبوليفينول

- شرب كميات كافية من الماء

- تناول الطعام ببطء

- تناول الأطعمة المخمرة: إذ تخضع الأطعمة المخمرة لعملية يتم فيها تحلل السكريات بواسطة الخميرة والبكتيريا، ومنها الكفير.