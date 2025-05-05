تحذيرات بالتوقف عن «الماتشا».. هل يسبب مشكلات صحية؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

شاي الماتشا يُعد من المشروبات المفيدة بفضل احتوائه على مضادات أكسدة ومركبات تعزز التركيز والطاقة، وخلال الآونة الماضية بات واحدًا من المشروبات المتصدرة بالمطاعم، خاصة بين الأجيال الصغيرة، إلا أن الإفراط في تناوله أو استخدامه بشكل خاطئ قد يؤدي إلى آثار جانبية، من أبرزها التأثير على امتصاص الحديد.

وعلى الرغم من أن شاي الماتشا أصبح اليوم من المشروبات الرائجة حول العالم، خاصة في المقاهي ومنصات التواصل الاجتماعي، إلا أن تحذيرات انتشرت تحذر من أن شرب الماتشا قد يسبب فقر الدم بسبب بسبب تأثيره المحتمل على امتصاص الحديد في الجسم.

ما العلاقة بين الماتشا وفقر الدم؟

بحسب موقع «هيلث» الطبي، يحتوي الماتشا على مركبات تُعرف بـ«التانينات»، وهي من مضادات الأكسدة التي تعيق امتصاص الحديد إذا تم تناولها مع أو مباشرة بعد وجبة غنية بالحديد، وتوضح اختصاصية التغذية كيربي ديلي أن هذه التأثيرات تظهر بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين يعانون أصلًا من نقص في الحديد أو لديهم استعداد للإصابة بفقر الدم، نقلًا عن «سكاي نيوز».

وعلى الرغم من ذلك تؤكد الأبحاث أن تناول «كوب واحد يوميًا» من الماتشا لا يُسبب عادةً مشكلات صحية خطيرة لدى الأشخاص الأصحاء.

مَن الأكثر عُرضة للتأثر؟

ينبغي توخي الحذر عند استهلاك شاي الماتشا من قبل فئات معينة مثل:

النساء الحوامل أو المرضعات.

الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو أمراض مزمنة.

النباتيين.

مرضى ضغط الدم المرتفع.

مرضى الحساسية من الكافيين.

نصائح لاستهلاك آمن من الماتشا

نصحت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية، في حديثها لـ«الوطن»، بضرورة الاعتدال في تناول شاي الماتشا، خاصة أنه من المشروبات المُنبهة، التي تحتوي على الكافيين، ما يؤثر على النوم أو يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم إذا تم الإفراط في تناوله.

ونصحت الاستشاري بضرورة ترك فاصل زمني لا يقل عن ساعة أو ساعتين بين شرب الماتشا وتناول مكملات الحديد أو وجبات غنية بالعنصر حتى لا يؤثر على امتصاصه.

ونصحت «شعير» تجنب تناوله مساءً، مع تناول على فنجان أو فنجانين يوميًا فقط، مع استشارة الطبيب بالنسبة للحالات الخاصة مثل الحوامل أو مرضى القلب والضغط.