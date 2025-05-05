أكلة تخفض الكوليسترول في الدم عند تناولها قبل النوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، أحد العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الشرايين والأوعية الدموية، فعند تراكم مستوياته في الدم، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وفي ظل تزايد الوعي الصحي والاتجاه المتنامي نحو أنماط الحياة الطبيعية، بدأ الأطباء ينصحون بالعديد من الأكلات الطبيعية التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

أكلة غير متوقعة تخفِّض الكوليسترول في الدم

ونصح الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، مرضى الكوليسترول، بتناول قطعة صغيرة من الباذنجان المقشر قبل النوم، لما يعطيه من نفس تأثير ومفعول أشهر أدوية الكوليسترول التي تحتوي على مادة الأتورفاستاتين من مجموعة الستاتين الفعالة لخفض مستوياته وعلاج ارتفاع الكوليسترول، والدهون الثلاثية، ورفع مستويات الكوليسترول النافع في الدم، ما يساعد على الوقاية من أمراض القلب، والجلطات القلبية.

وقال الطبيب، لـ«الوطن»، إنه من الأفضل تناول أدوية الكوليسترول في المساء قبل النوم، وكذلك الباذنجان، لأن معظم الكوليسترول يتكون في الصباح الباكر.

علاج ارتفاع الكوليسترول.. بين نمط الحياة والأدوية

يُعدّ ارتفاع الكوليسترول في الدم من أبرز عوامل الخطر التي تهدد صحة القلب والشرايين، لكن السيطرة عليه ممكنة من خلال مزيج من التغييرات الحياتية والعلاج الدوائي عند الحاجة، وفقًا للموقع الطبي «webmd».

أولًا: تعديل نمط الحياة

ممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل المشي السريع أو السباحة لمدة 30 دقيقة يوميًا.

اتباع نظام غذائي متوازن، يحتوي على خضروات وفواكه وحبوب كاملة، مع تقليل الدهون المشبعة والسكريات.

ثانيًا: العلاج الدوائي

في بعض الحالات، قد لا يكون تغيير نمط الحياة كافيًا وحده، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لمضاعفات أو أصحاب الكوليسترول المرتفع جدًا، لذا يقرر الطبيب وصف أدوية خافضة للكوليسترول.