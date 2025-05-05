الامارات | رسائل إلى المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في وطن يضع عينه دوماً على الغد الحافل بالإنجازات، ويستشرف شكل القادم السعيد.. «زهرة إماراتية» تكتب أمنياتها لبلدها الغالي، لتنضم إلى كثيرين من الحالمين الطموحين الذين وجهوا رسائل حول «كيف تتخيل شكل مجتمع الإمارات 2071»، متفاعلين مع مبادرة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي حفّز الزوار على المشاركة بإيجابية في هذه الحملة خلال «عام المجتمع»، لتملأ الرسائل التي تغمرها المحبة وكلمات التفاؤل بالمستقبل، جدارية كاملة بجناح المركز.