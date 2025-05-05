الامارات | قضايا النساء تملأ شاشة «أسوان لأفلام المرأة»   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت عروض وفعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته التاسعة، التي تستمر حتى الغد، بمشاركة 72 فيلماً من 34 دولة عربية وأجنبية.

وشهد المهرجان، أمس، عروضاً لتسعة أفلام، ما بين طويلة وقصيرة، تُسيطر على قصصها قضايا الهجرة، والمجتمع، وأثر تلك القضايا في حياة النساء بالعالم العربي والعالم. وتضمنت أجندة المهرجان، في ثالث أيامه، عرضين لفيلمين في برنامج مسابقة الأفلام الطويلة، هما الفيلم النمساوي «قمر» من إخراج كردوين أيوب، ويحكي الفيلم قصة سارة لاعبة الفنون القتالية السابقة، التي غادرت النمسا لتدريـب ثلاث شـقيقات مـن عائلة ثرية في الشرق الأوسط، وبدا الأمر لها في البداية كأنه وظيفة أحلام، لكن سرعان ما تتحول تلك الوظيفة إلى أمر مزعج، إذ إن الفتيات الصغيرات معزولات عن العالم الخارجي، وتحت المراقبة المستمرة، ولا يبدو أن الرياضة تُثير اهتمامهن، وعرض الفيلم البولندي «الأشجار الصامتة»، من إخراج أنيشكا زويفكا، ويحكي قصة فتاة كردية تعرض والدها لحادث مأساوي على الحدود البولندية - البيلاروسية أثناء محاولة الأسرة الهجرة هرباً من الحرب، إذ وجدت نفسها الراعية لأشقائها الصغار، وخاضت رحلة من المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون في العالم، وفي مسابقة الأفلام القصيرة، كان الجمهور على موعد مع أفلام: «ستأتي أمطار خفيفة» (المملكة المتحدة)، و«اجري موني اجري» (بولندا)، و«أرض الله» (المغرب)، و«يوم الملاكمة» (الصين)، و«عالحافة» (تونس)، و«الثلج الأحمر» (إسبانيا)، و«روج» (السعودية).