الامارات | «زعتر» فلسطين يفوح في «الشارقة القرائي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء مفعمة بالنكهات والعبق التراثي، تألقت الطاهية الفلسطينية الشهيرة، هيفا عودة، في مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2025، إذ قدّمت ورشة تفاعلية جمعت بين المتعة والفائدة، وأخذت الحضور في رحلة إلى قلب المطبخ الفلسطيني التقليدي.

وبابتسامتها وحبها لفنون الطهي، استطاعت الشيف هيفا أن تنقل لزوّار المهرجان طعم الأصالة الفلسطينية، موفرة لهم تجربة طهي استثنائية تحمل بين طياتها عبق الأرض والهوية الثقافية الفلسطينية.

وقدمت الشيف هيفا في الورشة، التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الأطفال وأسرهم، طريقة تحضير «كعكة الزعتر المالحة»، التي تعد واحدة من الأطباق الفلسطينية الشهيرة التي تجمع بين البساطة واللذة، وتتميز بمزيج من الجبن الحلوم والزعتر الطازج والزيتون، إضافة إلى المكونات الطبيعية الأخرى التي تضفي عليها طعماً غنياً وملمساً طرياً.

وعن سر اختيارها هذه الوصفة بالتحديد، قالت الشيف هيفا إنها تعلمتها من والدتها، إذ كانت واحدة من الأطباق اللذيذة في طفولتها، التي تجمع العائلة حول مائدة واحدة، مضيفة: «هذه الكعكة أصبحت واحدة من الأطباق المفضلة في منزلي، وأنا أحب أن أشاركها معكم اليوم لأنني أعلم أن الكبار والصغار على حد سواء يستمتعون بها».

بعدها بدأت الشيف هيفا في شرح خطوات التحضير، وكيفية جمع المكونات السائلة مثل الزيتون والزيت والبيض والحليب في وعاء، ثم إضافة المكونات الجافة مثل الدقيق والزعتر والزيتون، وأضافت لمستها الخاصة باستخدام الجبن الحلوم، الذي يعد من المكونات الأساسية في العديد من الأطباق الفلسطينية، إضافة إلى بذور السمسم التي تعطي الكعكة لمسة من النكهة الفريدة.

ولفتت الشيف هيفا إلى أهمية اختيار نوع الصينية المناسبة للخبز، إذ إن المدة الزمنية تعتمد على حجم الصينية، فالخَبْز في صينية كبيرة ورقيقة يحتاج إلى وقت أقل، بينما في صينية أصغر يستغرق الأمر وقتاً أطول.

ولم تقتصر الورشة على مجرد تعليم طريقة التحضير، بل حرصت الشيف هيفا على جعلها تجربة تفاعلية بامتياز، إذ دعت الحضور لمشاركتها في تحضير الكعكة، وتفاعل الأطفال بشكل ملحوظ معها، ما أضفى أجواءً من المرح على الفعالية. وعن أهمية المكونات الفلسطينية في الوصفة، أشارت الشيف هيفا إلى أن الزعتر والزيتون من الرموز الأساسية في الثقافة الفلسطينية، ولهما مكانة خاصة في المائدة الفلسطينية.