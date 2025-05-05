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الامارات | جيرار دوبارديو المُلاحَق قضائياً يُصوّر فيلماً

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لشبونة - أ.ف.ب 0 تبليغ

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  • الامارات | جيرار دوبارديو المُلاحَق قضائياً يُصوّر فيلماً 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصور نجم السينما الفرنسي، جيرار دوبارديو، المُلاحَق قضائياً في قضايا اعتداء، فيلماً في البرتغال يحمل توقيع صديقته الممثلة فاني أردان، كما أعلنت الشركة المنتجة للعمل، ما أثار غضب الممثلة التي تقدّمت بشكوى ضده.

وفي 13 الجاري سيعرف دوبارديو قرار المحكمة الجنائية في باريس التي حاكمته، في مارس الماضي، بتهمة ارتكاب اعتداءات في موقع تصوير فيلم «لي فولي فير» عام 2022، وهو ما ينفيه الممثل، وطلب الادعاء إصدار حكم بسجن دوبارديو 18 شهراً مع وقف التنفيذ.

وبدأ تصوير الفيلم، الذي يشارك فيه الممثل الفرنسي الشهير البالغ 76 عاماً، في أبريل الماضي في جزيرة ساو ميغيل.

وشهدت كاتبة السيناريو ومخرجة الفيلم،

فاني أردان، لمصلحة دوبارديو خلال محاكمته.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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