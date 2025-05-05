الامارات | بين مليونين من البشر.. ليدي غاغا تغني بالمجان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعلت النجمة، ليدي غاغا، الأجواء في ريو دي جانيرو، في حفل ضخم مجاني على شاطئ كوباكابانا، عادت من خلاله بقوة إلى البرازيل بعد غياب استمر 13 عاماً.

«البرازيل، اشتقت إليكِ كثيراً».. بهذه العبارة هتفت نجمة البوب الأميركية أمام الجمهور، قبل أن تغني واحدة من أشهر أغانيها «بوكر فيس»، على رقعة شطرنج ضخمة، في أحد الديكورات اللافتة لهذا العرض الذي استمر ساعتين.

وتابعت ليدي غاغا أداءها بأغنية «أبراكادابرا»، وهي من الأغنيات الرئيسة في ألبومها الأخير «مايهم»، الذي طُرح في مارس الماضي.

وعلى مدار أسبوع تدفقت «الوحوش الصغيرة»، وهو اللقب الذي يُطلَق على محبي المغنية الأميركية، إلى مدينة ريو دي جانيرو الشهيرة بكرنفالها الذي يجذب مئات آلاف السياح من أنحاء العالم، وقالت بلدية المدينة إن 2.1 مليون شخص حضروا الحفل.