الامارات | الصين على عرش الإنتاج العالمي للروبوتات البشرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير صناعي حديث أن الصين ستهيمن على أكثر من نصف الإنتاج العالمي من الروبوتات البشرية هذا العام، في مؤشر إلى تسارع وتيرة تقدمها في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل أحد الحدود المستقبلية المهمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

ونقلت صحيفة «تشاينا دايلي» عن التقرير المشترك، الصادر عن شركة «ليدر روبوت» وتسع مؤسسات بحثية أخرى، أن الإنتاج الصيني من الروبوتات البشرية سيتجاوز 10 آلاف وحدة خلال العام الجاري، بإيرادات مبيعات متوقعة تصل إلى 8.24 مليارات يوان (1.14 مليار دولار أميركي). كما أشار التقرير الجديد إلى أن صناعة الروبوتات البشرية تستعد للانتقال من مرحلة المشروعات التجريبية إلى التسويق التجاري واسع النطاق، مع انخفاض التكاليف ونضوج النظم البيئية الداعمة، في مسار يشبه الصعود السريع الذي حققته الصين في قطاع السيارات الكهربائية عبر موديلات عدة نافست عالمياً.