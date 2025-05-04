عاجل .. تعرف على مرض بيل جيتس بعدما كشفته ابنته.. أعراض راقبها جيدًا

القاهرة - سمر حسين - صحة

خرجت فيبي جيتس، ابنة مؤسس شركة «مايكروسوفت» والملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤخرًا تكشف في حديث شخصي حول أصدقائها وعائلتها، تكشف عن إصابة والدها، واصفة بأنه يعاني من اغتراب اجتماعي، وهو ما أشار له الملياردير الأمريكي من قبل، في مذكراته الصادرة عام 2025، موضحًا أنه يعتقد أنه لو كان طفلًا في هذا العصر، لتم تشخيصه بأحد أنواع اضطرابات طيف التوحد.

تعرف على مرض بيل جيتس

وأكدت فيبي جيتس، ابنة بيل جيتس، خلال ظهورها في بودكاست «Call Her Daddy»، أن والدها مصاب بمتلازمة أسبرجر، إحدى حالات اضطراب طيف التوحد، كاشفة عن تجربة أصدقائها عند لقاء والدها، قائلة: «بالنسبة لهم، الأمر مرعب.. أما أنا فأجده مضحكًا، لأن والدي، كما وصف نفسه سابقًا، وهو مصاب بمتلازمة أسبرجر».

وتُعد متلازمة أسبرجر من الاضطرابات العصبية التطورية، التي لا يوجد علاج نهائي لها، لكن يمكن التعايش معها وتحقيق نجاحات كبيرة.

ما هي متلازمة أسبرجر التي يعاني منها بيل جيتس؟

ومتلازمة أسبرجر، اضطراب يُشخّص في الطفولة ويؤثر على التواصل الاجتماعي، وهي أحد اضطرابات طيف التوحد التي تبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة، وتؤثر على قدرة الطفل على التفاعل الاجتماعي والتواصل مع الآخرين، وفقًا لما ذكرته الدكتورة سهام حسن، أخصائي نفسي وتربوي، لـ«الوطن».

وعادة ما يُفضل المصاب العُزلة، خاصة أنه يواجه صعوبات في التكيف داخل المنزل أو المدرسة أو المجتمع.

أعراض متلازمة أسبرجر

تجنب العناق أو اللمس الجسدي.

الميل للجلوس واللعب بمفرده لفترات طويلة.

ضعف في التفاعل الاجتماعي وعدم الاستجابة للنداء أو الحديث.

ضعف التواصل البصري.

تأخر في مهارات الكلام.

التحدث بنبرة صوت غير معتادة.

تكرار الكلمات بشكل حرفي ومتكرر.

صعوبة في التعبير عن المشاعر أو فهم مشاعر الآخرين.

هل يمكن التعايش مع متلازمة أسبرجر؟

رغم عدم وجود علاج نهائي، إلا أن التشخيص المبكر والدعم السلوكي والعلاجي يمكن أن يساعد الطفل على تطوير مهاراته وتحقيق التقدم في حياته الاجتماعية والتعليمية.

ويُعتبر الكثير من المصابين قادرين على النجاح أكاديميًا ومهنيًا عند حصولهم على الدعم المناسب.