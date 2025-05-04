الغلوس الوردي نجم صيف 2025.. شفاه أكثر امتلاء ولمسة جمالية متألقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 10:19 صباحاً - يشهد صيف 2025 عودة قوية ولافتة لغلوس الشفاه الوردي، فهو يُعتبر من أبرز صيحات الجمال لهذا الموسم. فبعد سنوات من سيطرة الألوان المطفأة والنيود، يعود البريق ليتربع على عرش الموضة، حاملاً معه لمسة من الحنين إلى التسعينات وبداية الألفية، لكن بأسلوب عصري مبتكر تقدّمه أهم ماركات الجمال العالمية.

أهمية اعتماد الغلوس الوردي

غلوس الشفاه الوردي Juicy Tubes Original Lip Gloss من لانكوم Lancôme

الغلوس الوردي ليس مجرد منتج تجميلي، بل هو أداة تمنح الشفاه مظهراً ممتلئاً ومضيئاً، ما يضيف لمسة أنثوية وحيوية للمكياج. اللون الوردي تحديداً يتميّز بمرونته؛ إذ يناسب مختلف ألوان البشرة، ويمكن تنسيقه بسهولة مع مكياج العيون الناعم أو حتى الإطلالات الجريئة. كما أن تركيبته اللامعة تعكس الضوء بطريقة تضفي على الشفاه بُعداً ثلاثيّاً وجاذبية لا تُقاوم.

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لماذا هذه العودة القوية لغلوس الشفاه في صيف 2025؟

غلوس الشفاه الوردي Lip Injection Extreme - Lip Plumper من توفيسد Too Faced

العودة إلى الغلوس الوردي هذا الموسم ليست مجرد نزوة عابرة، بل هي رد فعل على التوجه العالمي نحو الإطلالات الطبيعية والمنعشة. مع بروز مكياج "البشرة الزجاجية" و"الإشراق الداخلي"، جاء الغلوس كامتداد لهذا الأسلوب، مضيفاً لمسة بريق صحّي لامع. بالإضافة إلى ذلك، عملت شركات التجميل على تطوير تركيبات جديدة خفيفة وغير لزجة، غنية بمكونات مغذية مثل زيوت الفواكه والفيتامين E، ما جعله خياراً عملياً ومريحاً للاستخدام اليومي.

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نصائح لاعتماد الغلوس الوردي هذا الصيف

غلوس الشفاه الوردي Faux Filler Extra Shine Lip Gloss من هدى بيوتي Huda Beauty

الترطيب أولاً: قبل وضع الغلوس، احرصي على تقشير الشفاه بلطف وترطيبها جيداً للحصول على مظهر ناعم وخالٍ من التشققات.

اختيار الدرجة المناسبة: البشرة الفاتحة تليق بها الدرجات الوردية الفاتحة والباردة، بينما تُبرز الدرجات الوردية الدافئة جمال البشرة السمراء أو الزيتونية.

غلوس وزيت الشفاه الوردي Dior Backstage Dior Lip Glow Oil من ديور بيوتي Dior Beauty