9 صيحات جمالية للنجمات سرقت الأضواء في حفل ميت غالا خلال سنواته الـ10 الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 10:19 صباحاً - على مدار سنوات، احتضنت السجادة الحمراء في حفل ميت غالا Met Gala، إطلالات جمالية آسرة لنجمات عالميات، خطفن الأنظار وخلدن في ذاكرة الموضة. فالسجادة الحمراء لهذا الحدث الأيقوني لم تكن يوماً مجرد ممرٍ للعدسات، بل تحوّلت إلى منصة تستعرض من خلالها النجمات هويّاتهن الجمالية بكل جرأة وتفرد. وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة، شهدنا تحولات مدهشة وإطلالات جمالية شكّلت بصمات بارزة في تاريخ الموضة: من مكياج ناعم وآخر درامي جريء إلى تسريحات شعر مبهرة، تُحاكي الفن والمسرح والخيال.

في الآتي، "تستعرض" الخليج 365 أبرز صيحات مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل ميت غالا Met Gala خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي لا تزال تلهم خبراء التجميل وعاشقات الموضة حتى اليوم. تابعي معنا لتكتشفي التفاصيل التي صنعت الفرق في كل إطلالة، ولماذا لا تزال محفورة في ذاكرة عشاق الموضة والجمال.

ريهانا بمكياج برونزي وتسريحة كاريه ريترو في ميت غالا 2015

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أبهرت النجمة ريهانا الجمهور في إطلالتها الراقية على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2015؛ حيث تألقت بفستان أصفر أسطوري فخم، واختارت مكياجاً يوازي فخامة حضورها، ارتكز على بشرة موحّدة ولامعة بتوهج برونزي أنيق. وظللت عينيها بظلال دافئة بتدرجات البني المائل إلى الذهبي، ما أضفى عمقاً آسراً على النظرة، في تناغم كامل مع لون الفستان الملكي. وتحديد عينيها بخط أيلاينر أسود ناعم ورموش طويلة وكثيفة، بينما اكتفت بلمسة هايلايتر خفيفة على زوايا العين لإشراقة مدروسة. أما البشرة، فبدت برونزية متوهجة، وأحمر شفاه بلون نيود محايد، مامنح الإطلالة توازناً جمالياً راقياً. واختارت لشعرها، تسريحة مالسة مع تموجات ريترو عند الأطراف بأسلوب أنيق يُظهر جمال تقاسيم وجهها، مزوّدة بتاج مزخرف بلمسات شرقية فاخرة مرصّع بالأحجار الذهبية واللؤلؤ.

تايلور سويفت بأحمر شفاه برغندي جريء وتسريحة البوب في ميت غالا 2016

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في إطلالة جريئة، تمايلت النجمة تايلور سويفت على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2016، بفستان معدني، ومكياج عيون ناعم، ارتكز على تظليل العيون بظلال نيود خفيف، مع رسم خط رفيع وناعم من الكحل الأسود على طول خط الجفون العلوية، فيما كثفت رموشها بالماسكرا. اعتمدت تايلور أحمر شفاه بلون البرغندي الداكن بتأثير مطفي بارز، الذي كان نجم الإطلالة بلا منازع. اللون العميق منحها حضوراً قوياً، وخلق توازناً لافتاً مع بشرتها الفاتحة. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر قصيرة بأسلوب البوب، مع غرّة جانبية قصيرة، فبدت غاية في الجمال.

سيلينا غوميز بميكاج زهري مشرق وتسريحة بوب مستقيمة في ميت غالا 2017

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في حفل ميت غالا 2017، لفتت النجمة سيلينا غوميز Selena Gomez الأنظار على السجادة الحمراء؛ حيث تألقت بإطلالة جمالية جمعت بين نعومة البشرة الطبيعية ودرجات الوردي الحيوي على العينين، شكّلت مفاجأة جمالية مفعمة بالحيوية والمرح. اختارت سيلينا مكياج عيون بظلال وردية مشبعة، امتدت حتى ما فوق الجفن المتحرّك، مع رسم خط رفيع من الكحل الأسود على طول خط الجفون العلوية، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. أما البشرة، فتميّزت بتوهّج طبيعي ناعم، من خلال فاونديشن خفيف ولمسات هايلايتر مشعّة على أعلى الوجنتين وجسر الأنف، في حين أتت الشفاه بتدرّج نيود وردي شبه مطفي، حافظ على انسجام الإطلالة من دون أن يُنافس عينيها. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر بوب مستقيمة مع الفرق الوسطي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرها. اعتمدت سيلينا قصة بوب مستقيمة مفروقة من المنتصف، مصففة بتقنية اللمعان الأملس؛ لتبرز ملامح وجهها وتمنحها طابعاً عصرياً أنيقاً يعكس ثقة واضحة بأسلوبها الجديد.

جيجي حديد بمكياج ذهبي غليتر وتسريحة شعر منسدلة في ميت غالا 2018

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في إطلالة ساحرة، تألقت عارضة الأزياء جيجي حديد Gigi Hadid، بفستان طويل، بتدرجات من الأزرق والذهبي والنحاسي، مرصّع بأحجار برّاقة تعكس الضوء. ونسقت معه مكياجاً ذهبياً بلمسات ناعمة أبرزت جمالها على سجادة حفل الميت غالا عام 2018؛ حيث ظهرت بظلال العيون الذهبية مع بعض الغليتر النيلي المنسق على فستانها، واعتمدت الأيلاينر المجنح الناعم والخفيف. أما بشرتها فبدت ناعمة ومضيئة، بفضل استخدام تقنية الهايلايت على أعلى الخدود، وجسر الأنف وعظمة الحاجب، ما منحها توهّجاً طبيعياً. واعتمدت على أحمر شفاه نيود مخملي يعكس هدوء الإطلالة ويوازن بين الجرأة والرقي. ولم تكن تسريحتها أقل روعة؛ إذ اختارت جيجي حديد تسريحة منسدلة بنعومة، مفروقة من الوسط بأسلوب كلاسيكي يعيدنا إلى جاذبية نجمات الزمن الذهبي في هوليوود. بدا شعرها كثيفاً ولامعاً، مع لمسة خفيفة من التمليس؛ لتُبرز تبايناً ذكياً مع الفستان المعقّد في تفاصيله.

زيندايا بمكياج باستيل أزرق وتسريحة بوب قصيرة في ميت غالا 2019

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سحرت زيندايا Zendaya الحضور خلال مشاركتها في حفل ميت غالا 2019؛ حيث أطلت بإطلالة مبهرة مستوحاة من شخصية سندريلا، لكن بأسلوب عصري آسر جعل من إطلالتها واحدة من أكثر اللحظات الجمالية شهرة في تاريخ الميت غالا. اختارت زيندايا مكياجاً حالماً ومشرقاً، فاعتمدت ظلال عيون زرقاء معدنية متوهّجة، امتزجت ببراعة مع لمسة وردية على الجفن السفلي؛ لتعكس طابعاً يكمّل لون فستانها الأزرق المستوحى من أزياء الأميرات. إلى جانب تحديد خط الرموش العليا بأيلاينر أسود ناعم عزّز من جاذبية نظراتها. أما البشرة، فبدت ناعمة ومضيئة مع لمسة هايلايتر على أعلى الخدّين وجسر الأنف، فيما تميّزت الشفاه بلون وردي نيود لامع، أضفى على الإطلالة لمسة رومانسية راقية. واختارت زيندايا تسريحة بوب قصيرة ومصفّفة إلى جانب واحد، مع طوق رأس رمادي لامع أضفى لمسة طفولية أنيقة، تحاكي أسلوب سندريلا بطريقة معاصرة وجريئة.

بيلي إيليش بأيلاينر مجنح وتسريحة بوب قصير ويفي في ميت غالا 2021

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تألّقت النجمة بيلي إيليش Billie Eilish على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2021، بإطلالة جمالية مستوحاة من أسطورة الجمال مارلين مونرو؛ حيث أطلت بفستان طويل من الشيفون باللون الوردي النيود مكشوف الصدر، ونسقت معه مكياجاً ساحراً ارتكز على تظليل الجفون العلوية بظلال سوداء مدخّنة امتدت بخفة إلى الزوايا الخارجية، مرفقة بلمسة لامعة على الزاوية الداخلية للعين لتوسيع النظرة وإبرازها. في حين اعتمدت أيلاينر ناعماً لكن محدِّداً، فيما أضافت الرموش الكثيفة لمسة درامية قوية تُجسّد سحر نجمات الشاشة في الخمسينيات. أما البشرة، فبدا أنها استُلهمت من الإطلالات السينمائية القديمة: موحّدة، مطفية وحريرية، مع كونتور خفيف جداً لإبراز العظام من دون مبالغة. فيما اختارت شفاهاً بلون الوردي الداكن غير لامع، بتحديد ناعم وراقٍ. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر بلاتيني بستايل البوب القصير الويفي، مع خصل أمامية منسّقة على الجبين بتموّج خفيف يحاكي تسريحات مارلين مونرو في أوج تألقها.

بليك ليفلي بمكياج برونزي مشرق وتسريحة شعر ريترو في ميت غالا 2022

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سطعت النجمة بليك ليفلي Blake Lively على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2022، بإطلالة تجسّد الفخامة بكل تفاصيلها؛ حيث أطلت بفستان مهيب يتغير لونه من البرونزي النحاسي إلى الأزرق السماوي أثناء العرض، واعتمدت معه مكياجاً ناعماً بطابع برونزي دافئ، سلّط الضوء على ملامحها بطريقة أنثوية ومتوهّجة. فاختارت ظلال عيون بتدرجات النحاسي والذهبي، مع لمسة لامعة على الجفن المتحرّك وخط الرموش السفلي. وتميزت بشرتها بتوهّج طبيعي متوازن، بفضل تقنية الكونتور والهايلايت الناعمة، مع خدود مشبعة بألوان المشمش المتدرجة. أمّا الشفاه، فزُيّنت بلون وردي ناعم بتركيبة مخملية. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر طويلة ومموّجة بأسلوب الريترو، جاءت مفروقة من الأمام مع خصل جانبية ناعمة تنساب على الكتفين، وزينت تسريحتها عند منتصف الشعر بأكسسوار ذهبي مرصّع بالأحجار على شكل تاج، ما أضاف لمسات ملكية على إطلالتها.

كيم كارداشيان بمكياج سموكي وتسريحة الكعكة الفوضوية في ميت غالا 2023

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في إطلالة خلابة، خطفت النجمة كيم كارداشيان Kim Kardashian عدسات الكاميرا على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2023؛ حيث تمايلت بفستان بيج نيود، مرصع باللؤلؤ الفاخر عند الصدر، واختارت مكياج سموكي، مع التركيز على البشرة البرونزية الموحّدة ذات اللمسة اللامعة. فجاءت البشرة بتقنية الكونتور الشديد؛ لتبرز بنية وجهها، مع هايلايتر لؤلؤي على عظام الخدّين، والأنف، والذقن. أما العيون، فتم تظليلها بتدرجات دخانية دافئة، امتزج فيها البني الغامق مع لمسات الشيمر الذهبي، لإضفاء عمق ساحر على النظرة. إلى جانب تكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا، ورسم جط أيلاينر ممتد بدقة لتوسيع العينين، في حين زُيّنت الشفاه بلون نيود بتركيبة لامعة، تتناغم مع الطابع العام للإطلالة. أما تسريحة الشعر، فاختارت كيم تسريحة مرفوعة على شكل كعكة فوضوية أنيقة، جمعت فيها بين البساطة والفخامة، مع خصلتين أماميتين مفروقتين من الوسط تنسدلان بنعومة على جانبي الوجه.

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جنيفير لوبيز بمكياج برونزي بلمسة ذهبية وتسريحة شعر مرفوعة في ميت غالا 2024

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بفستان فضي متلألئ، حمل تصميماً فنياً استثنائياً من حيث القصّات والهيكل النحتي الذي يتّسع عند الأكتاف ويضيق على الخصر، خطفت النجمة جينيفر لوبيز jennifer lopez الأنظار على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2024. اعتمدت لوبيز مكياجاً دقيقاً، فبرزت ببشرة برونزية مخملية ذات لمسة مضيئة تُحاكي انعكاس الفستان المتوهّج. جاء الهايلايتر على عظام الوجنتين والأنف والجبهة؛ ليمنحها إشراقاً يعزّز توهجها الطبيعي. أما العيون، فجاءت مسحوبة بخفّة عبر ظلال نيود لامعة بتدرجات دافئة من البيج والذهبي، مع رموش مكثفة بالماسكرا، وأحمر شفاه بلون وردي ناعم مائل إلى النيود، بلمسة ساتانية. وزينت شعرها بتسريحة مرفوعة بأسلوب الكعكة المرتفعة مع فرق وسطي وشعر مشدود بإتقان. هذه التسريحة سلّطت الضوء على عظام الوجه ومجوهراتها البارزة، مانحة إياها إطلالة ملكية.