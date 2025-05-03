فاكهة تحميك من الإصابة بالشد العضلي.. ما السبب؟ 

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من الأشخاص من الشد العضلي، وهو انقباض مفاجئ ولا إرادي في إحدى العضلات أو مجموعة من العضلات، ويُسبب ألمًا حادًا ومفاجئًا قد يعيق الحركة بشكل مؤقت، إذ يحدث غالبًا أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو بعد جهد بدني كبير، لكنه قد يظهر أيضًا أثناء الراحة أو أثناء النوم.

ويُعد الشد العضلي من الحالات الشائعة التي تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، وتكون أسبابه متعددة، منها الجفاف، نقص المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، أو ضعف تدفق الدم إلى العضلات، وعلى الرغم من أن الشد العضلي عادة ما يكون غير خطير، إلا أن تكراره أو استمراره لفترات طويلة قد يشير إلى وجود مشكلة صحية تتطلب استشارة الطبيب.

فاكهة تحميك من الإصابة بالشد العضلي.. ما هي؟

ولأن الشد العضلي أحد أهم أسباب حدوثه هو نقص المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تصل في النهاية إلى ضعف العضلات، ينصح دومًا الخبراء والأطباء بتناول الأطعمة الغنية بمعدني البوتاسيوم والمغنيسيوم، لتعويض الجزء المفقود، والحماية من الإصابة بالشد العضلي.

وتُعد ثمرة الأفوكادو مصدرا جيدا للبوتاسيوم والماغنسيوم، ما قد يساعد في تخفيف آلام العضلات، وفقًا لتقرير نشر سابقًا على موقع «Eat this Not that»، إذ أوضح اختصاصي التغذية ليندساي وينغلر أن الأفوكادو يحتوي على بوتاسيوم أكثر من الموز، ما يجعله مفيدًا في تخفيف التقلصات العضلية.

كما تحتوي ثمرة أفوكادو متوسطة الحجم على حوالي 12 ملليجرام من فيتامين C، الذي تم ربطه أيضًا بتقليل آلام العضلات.

طبيب: الأفوكادو الأفضل للشد العضلي

وهو الأمر الذي علق عليه، الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، لـ«الوطن»، مؤكدًا أن الأفوكادو فاكهة تحمي من الشد العضلي، والإصابة به، لأنها تحتوي على أعلى نسبة من المغنيسيوم أيضًا.

الجدير بالذكر إنه وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2020 في «Scientific Reports»، فإن الأفوكادو يُعد مفيدًا للتمارين الرياضية، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، لذا، إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فقد يكون من الأفضل ثمرة حصة واحدة فقط في اليوم للاستفادة بأقصى قدر من الفوائد دون الإفراط في السعرات الحرارية.