الامارات | ثمانينية تهوي من الطابق السادس دون أن تصاب بأذى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 مايو 2025

نجت امرأة ثمانينية من يكاترينبورغ (روسيا)، بشكل لا يكاد يصدق من آثار سقوطها من نافذة شقتها في الطابق السادس، إذ استقر جسدها على ظهر سيارة جارها المتوقفة تحت المنزل.

ووقع الحادث الخميس الماضي، بينما كانت المرأة الثمانينية، التي لم يُكشف عن هويتها، تُنظف نوافذ شقتها.

وأوردت قناة E1.RU الروسية أن لحظة إهمال واحدة كانت كافية لسقوطها من الطابق السادس على سيارة جارها.

والتقطت كاميرات المراقبة لحظة السقوط المروعة، التي انتشرت كمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية.

واللافت أنه بعد لحظات من سقوطها على سقف السيارة المتوقفة، تمكنت المرأة الثمانينية من النزول والمشي، دون أن تُصاب بأذى على ما يبدو.

وطلبت المساعدة من أحد جيرانها، ونُقلت إلى مستشفى محلي للاطمئنان عليها. وتُظهر صور السيارة التي سقطت عليها سقفاً غائراً، دليلاً على قوة الاصطدام.

فيما قال مالك السيارة لمراسلين روس: «رأيتها مستلقية فوق سيارتي من النافذة. قالوا إنها جارتي من الطابق السادس».

وذكر متحدث باسم الشرطة: «خلال التحقيق، تأكد مبدئياً أن المرأة المسنة سقطت من النافذة بسبب الإهمال». وأضاف: «نُقلت الضحية إلى مركز طبي وتتلقى الرعاية اللازمة. ولاتزال الشرطة تحقق».