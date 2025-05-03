الامارات | حُزن في الأردن.. حريق مأساوي يخطف حياة أربعة أطفال أشقاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حادثة مؤلمة هزت منطقة ناعور الأردنية، بعد وفاة 4 أطفال أشقاء إثر حريق شبّ في منزلهم في منطقة ابوعلندا، صباح اليوم السبت، وفق مصدر أمني.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام الأردنية ان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل سكن بالطابق الأرضي تابع لأحد المساجد بمنطقة ابو علندا.

وأضاف، انه نتج عن الحريق وفاة أربعة أطفال اشقاء تتراوح أعمارهم ما بين (٥ و١٠) سنوات إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة طفلين آخرين من نفس العائلة يبلغان من العمر (٢و٣) سنوات بضيق في التنفس إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق.

وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفيات إلى مستشفى التوتنجي الحكومي ومستشفى البشير الحكومي والاصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق.