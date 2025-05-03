بريطانيا تسحب صلصة شهيرة من الأسواق.. تحتوي على قطع زجاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

سحبت السلطات البريطانية صلصة مكرونة شهيرة من المتاجر بشكل عاجل، بسبب مخاوف من تلوثها بشظايا زجاجية، حيث أصدرت الهيئات المعنية بسلامة الغذاء تحذيرًا عاجلًا تحت شعار «لا تأكل»، بعد الاشتباه في احتواء المنتج المصنوع من الباذنجان والطماطم والثوم على قطع زجاجية تهدد سلامة المستهلكين.

وأوضحت الشركة المصنعة في المملكة المتحدة أن قرار السحب يشمل دفعة واحدة فقط تحمل رقم 140227، وتاريخ صلاحية ينتهي في 14 فبراير 2027، مشددة على ضرورة عدم استهلاك المنتج، وإعادته إلى منافذ البيع لاسترداد قيمته، مضيفة: «إذا لم يقبل التاجر الإرجاع، يُرجى التواصل معنا للحصول على تعويض»، مقدّمةً اعتذارها للمستهلكين دون توضيح كيفية تسرب الشظايا إلى المنتج.

من جهتها، أصدرت وكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA) تحذيرًا رسميًا بشأن المنتج، وأعلنت أنه سيتم عرض إشعارات توضح تفاصيل السحب في نقاط البيع بكافة المتاجر التي تُسوّقه، مع التأكيد على ضرورة إرجاع المنتج وتجنّب تناوله.

وقالت الوكالة: «توضح هذه الإشعارات للعملاء سبب سحب المنتج وتخبرهم بما يجب عليهم فعله إذا كانوا قد اشتروا الصلصة، وإذا كنت قد اشتريت أيًا من هذا المنتج، يرجى عدم تناوله، بل إرجاعه إلى التاجر الذي تم الشراء منه للحصول على استرداد».

سحب عاجل لأكلات شهيرة تحتوي على الزجاج والبلاستيك

وتصدر الهيئة هذه السحوبات عندما يتم اكتشاف مشاكل في الطعام تجعله غير صالح للبيع، ويأتي سحب هذا المنتج بعد أيام قليلة من سحب إحدى نقانقه ذات العلامة التجارية الخاصة به بسبب مخاوف من تلوث البلاستيك.

وقالت الهيئة إن النقانق الشهيرة احتوت على قطع صغيرة من البلاستيك.

وفي الشهر الماضي، تم إصدار تحذير مشابه بشأن لازانيا الخضروات ، حيث تم نصح العملاء بإرجاع الوجبة الجاهزة التي تحمل تواريخ "أفضل استخدام قبل 23 يوليو 2026 و30 يوليو 2026 — بسبب وجود احتمال لوجود قطع صلبة من البلاستيك.

ماذا يحدث عند ابتلاع قطع زجاجية

إليكم ما يحدث في الجسم عند ابتلاع قطع زجاجية، والإسعافات الأولية، بحسب الموقع الطبي mayoclinic

الأعراض:

إذا كان هناك جسم عالق في المريء، فقد تظهر الأعراض التالية:

ألم يمتد من الحلق إلى منتصف الصدر.

ارتجاع الطعام أو السوائل.

الإسعافات الأولية للاختناق

في حال علِق الطعام في المريء دون أن يسد مجرى التنفس، يمكن تجربة شرب مشروب غازي، فقد يساعد في دفع الطعام نحو المعدة.

أما إذا تسبب الجسم الغريب في انسداد مجرى الهواء وبدأ الشخص بالاختناق، فيجب التدخل فورًا:

إذا كان الشخص لا يزال قادرًا على السعال بقوة، اتركه يسعل، فقد يتمكن الجسم من الخروج طبيعيًا.

إذا كان عاجزًا عن السعال أو الكلام أو البكاء أو إصدار صوت، يجب تقديم الإسعافات الأولية فورًا.

خطوات الإسعافات الأولية بحسب توصيات الصليب الأحمر الأمريكي:

الضربات على الظهر (5 مرات):

قف خلف الشخص مباشرة.

ضع يدًا على صدره للدعم، واثنه للأمام بحيث يكون وجهه موجهًا نحو الأرض.

باستخدام أسفل راحة يدك، اضرب بين لوحي الكتف خمس مرات متتالية.

الضغطات على البطن (5 مرات) – مناورة هايمليش:

إذا لم تنجح الضربات على الظهر، قف خلف الشخص ولف ذراعيك حول خصره.

اصنع قبضة بيد واحدة وضعها فوق سرته مباشرة.

امسك القبضة بيدك الأخرى واضغط على البطن إلى الداخل والأعلى.

كرر خمس ضغطات ثم بالتناوب مع ضربات الظهر حتى خروج الجسم العالق.